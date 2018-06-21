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Архив - Донецкая область

Главарь «ДНР» Захарченко «раздает портфели»

21.06.2018 12:29
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Главарь «ДНР» Захарченко «раздает портфели»

Главарь «ДНР» Александр Захарченко в очередной раз занялся «раздачей портфелей», но «указы» подписаны «задним числом». Вот что узнали «Ведомости Донбасса».

Главарь «ДНР» Александр Захарченко в очередной раз занялся «раздачей портфелей» или «кресел». В этот раз своими «указами» он назначил «заместителя министра угля и энергетики» и «первого заместителя Председателя Комитета Гортехнадзора».

Предшественник «заместителя Председателя» отправлен в отставку – «освобожден от занимаемой должности». Примечательно, что все «указы» подписаны «задним чилом».

Теперь «замминистром» будет Чмелева Марина Викторовна, а «зампредседателем», вместо «освобожденного от должности» Пастухова Евгения Николаевича – Лаворко Юрий Николаевич.



Теги: Донбасс, министр, отставка, указ, портфель, ДНР, Захарченко
 
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