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Исчез «говорящая голова ДНР» Эдуард Басурин
Уже около недели с экранов пропагандистских каналов, подконтрольных оккупационным «властям ДНР» исчез Эдуард Басурин. Также его не видно в «сводках» в пабликах «ДНР». Жители временно оккупированных территорий заметили его отсутствие и живо обсуждают эту тему. Вот что узнали «Ведомости Донбасса».
Ежедневно, а то и несколько раз в день, жителям временно оккупированных территорий по телеканалам оккупационных «властей ДНР» и в сепаратистских пабликах показывали видеоролики, в которых «говорящая голова ДНР» Эдуард Басурни либо зачитывал «сводку военных действий», либо запугивал население очередным фейком о «снайпершах/инструкторах НАТО/наступлении» и т.д. Однако уже около недели Басурин исчез с экранов. Вместо него появился некий Дании Безсонов. Жители временно оккупированного Донецка и других населенных пунктов живо обсуждают эту тему в соцсетях:
«#Донецк А што с Эдичком Басуриным?? Сводки читает какой-то луганскоподобный щегол, по теликам давно не показуют, сеня мелькнул на Оплоте, с раздачей гум.бананов детям, думаю гляну на сайте минобороны с 3-х минут видео НИ ОДНОГО КАДРА С НИМ, ПОКАЗАЛИ ТОЛЬКО ЕГО РУКИ С ЯЩИКОМ БАНАНОВ!!!»,
«Листовки ходит собирает, что над Донецком на шариках разбрасывали».
Теги: Донбасс, НАТО, оккупация, телеканал, ДНР, наступление, Басурин, соцсети
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