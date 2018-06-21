«Мэр» Горловки выдает раненных боевиков «ДНР» за мирных жителей

21.06.2018 16:22

Попытки оккупационных «властей ДНР» выдать раненных или убитых боевиков за мирных жителей довольно часты. Не очень давно, «мэр» временно оккупированной Горловки Иван Приходько выдавал за «мирную жительницу» Зайцево погибшую «ополченку», но «история» повторяется.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса».

Накануне «мэр» временно оккупированной Горловки Иван Приходько через соцсети сообщил, что в поселке Чигари получил множественные ранения «мирный житель».

Без особых усилий въедливые блогеры выяснили, что на самом деле раненный «мирный житель» не просто входит в состав подразделений НВФ, но ещё и занесен в базу «Миротворца».

Свое небольшое расследование блогеры сопроводили фразой «ох уж эти мне мирные жители».