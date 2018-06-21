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На Донбассе гремят артобстрелы: боевики "Л/ДНР" активизировались вблизи Авдеевки, Золотого и Широкино

21.06.2018 09:58
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На Донбассе гремят артобстрелы: боевики "Л/ДНР" активизировались вблизи Авдеевки, Золотого и Широкино

Российско-оккупационные войска активно совершали провокации против ВСУ на всех направлениях временно оккупированного Донбасса.

Штаб ООС пишет, что на луганском направлении боевики "ЛНР" совершали провокации в районах населенных пунктов Новотошковское и Золотое из артиллерии и стрелкового оружия, передает "Диалог.UA".

В свою очередь, на донецком и мариупольском направлениях была зафиксирована активизация противника в районах населенных пунктов Авдеевка, Марьинка, Павлополь, Водяное и Широкино.

Кроме того, в темное время суток враг вел провокационные обстрелы преимущественно из стрелкового оружия и автоматических гранатометов. "При необходимости подразделения Объединенных сил огнем подавляли огневые точки противника, заставляя его прекратить огонь”, - подчеркнули в штабе.



Теги: Россия, Донбасс, оккупация, ДНР, ЛНР, боевики, ВСУ, обстрелы, ООС
 
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