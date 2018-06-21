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Новым главой Донецкой области станет уроженец России
Кабинет министров утвердил на должность главы Донецкой военно-гражданской администрации генерала СБУ Александра Куця. Об этом заявил его предшественник Павел Жебривский в эфире "5 канала", передает kp.ua.
- Это уже не секрет. Сегодня Кабмин утвердил генерала СБУ Александра Куця на должность, - сказал Жебривский.
Кандидатуру Куця в ближайшее время должен рассмотреть и утвердить президент Петр Порошенко. Ранее Жебривский заявлял о двух кандидатах на пост губернатора Донецкой области, но имен не называл. Своему преемнику он пожелал "понять, что собой представляют украинцы Донбасса".
Куць родился в Ростове-на-Дону в 1976 году и до середины 90-х годов проживал в России. В 2009-2014 гг. работал заместителем начальника Главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ в Киеве и Киевской области.
В 2014-2015 годах был заместителем начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области. С 2015 по 2017 годы занимал должность начальника управления СБУ в Донецкой области. С 21 августа 2017 года указом президента возглавил новосозданное по его инициативе главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях. В 2016 году получил звание генерал-майора.
Во время работы в СБУ Донецкой области Куць уличил трех сотрудников в измене, их завербовали российские спецслужбы. Позже одного из них передали "ДНР" в рамках обмена пленными. В 2017 году Куць выявил 356 шпионов в зоне АТО.
Теги: Россия, Донбасс, коррупция, СБУ, Кабмин, ДНР, АТО, Жебривский
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