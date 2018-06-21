Одинокие гопники: в "ДНР" составили "портрет" типичного террориста

21.06.2018 21:00

Большинство террористов, которые формируют так называемую армию "ДНР", являются неженатыми и проживали на городских окраинах.

Об этом заявил российский писатель Захар Прилепин, который воюет против Украины на стороне "ДНР". Он отметил, что, по словам его комбата, "нормальные люди на войну не ездят".

"Возраст – около тридцати. Семейное положение: процентов 80 – одинокие, но с девушками, на которых собираются жениться сразу после войны. Впрочем, за эти годы, неизбежно появляются дети, происходят свадьбы. Что, конечно же, усложняет службу, но что делать. Взгляды – весьма пёстрые: очень много парней из "правого" движа, которые, так или иначе, в нём разочаровались", - рассказал Прилепин.

"В основном: пацаны с городских окраин, выросшие среди гопоты, но имевшие пагубную привычку к рефлексии и к размышлениям на, обобщённо говоря, патриотические темы. Очень любят оружие, слушают много музыки, некоторые читают", - сказал он.

Россиянин добавил, что у террористов "ДНР" очень "занижено чувство собственной безопасности".

Источник from-ua