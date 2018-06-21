Порошенко рассказал, когда проведут выборы в ОРДЛО

21.06.2018 09:12

Появление миротворческой миссии ООН проведению выборов на территории ОРДЛО.

Президент Украины Петр Порошенко отметил: «Наличие миротворческого контингента позволит нам создать условия для проведения местных выборов на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей по украинскому законодательству, с украинскими избирательными комиссиями при участии украинских партий».

Источник: donpress.com