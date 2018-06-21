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Разгром "ДНР" на Светлодарской дуге: Мысягин рассказал о большом количестве подбитой бронетехники

21.06.2018 08:00
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Разгром "ДНР" на Светлодарской дуге: Мысягин рассказал о большом количестве подбитой бронетехники

Украинская армия устроила настоящий разгром боевых подразделений "ДНР" на Светлодарской дуге, уничтожив большое количество бронетехники боевиков.

Волонтер ВСУ Юрий Мысягин на своей странице в социальной сети подвел итог 5 последних месяцев боев на Светлодарской дуге, где две боевых группы украинской армии из подразделений К-2 из 54-й бригады нанесли тяжелый урон боевикам, передает dialog.ua.

Согласно его данным, украинские подразделения вывели из строя и полностью уничтожили бронетехнику, БМП, МТЛБ и военные УРАЛы. Мысягин отметил, что данные подтверждаются документальной фиксацией и перехватами переговоров боевиков за линией фронта. При этом проявившие доблесть бойцы ВСУ неоднократно были представлены к наградам за разгром "ДНР".

Он отметил, что впечатляющий итог бойцы ВСУ продемонстрировали благодаря обеспечению современными системами, которыми подразделения снабжают украинские волонтеры. При этом Мысягин призвал помочь с обеспечением и оборудованием украинских подразделений в районе Авдеевки.



Теги: Донбасс, Авдеевка, ДНР, потери, ВСУ, бронетехника, обстрелы, военная техника, Светлодарская дуга
 
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