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Архив - Донецкая область

Ситуация в пунктах пропуска утром 21 июня

21.06.2018 09:18
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Ситуация в пунктах пропуска утром 21 июня

Информация от погранслужбы Украины, передает zi.dn.ua.

По состоянию на утро 21 июня, очереди на пунктах пропуска на линии разграничения были следующими.

Майорск в сторону Бахмута машин нет, в Горловку 60.
Марьинка в сторону Курахово 40 авто, в Донецк 60.
Новотроицкое в сторону Мариуполя 30 авто, в Донецк 25.
Гнутово в сторону Мариуполя 20 авто, в Донецк 10.

Информация от очевидцев (обновляется)

КПВВ «Майорск»

6:40 Горловка. Подъехали к блок посту, очередь в 2 ряда по 40 машин, в кармане тоже не меньше 40. За 10 мин за нами собралось машин 50.

КПВВ «Марьинка»

8:35 На Каргиле автомобильная очередь на спуске с моста. Движения нет, вообще((( пеших было человек 30 все прошли и уехали дальше на 0й

КПВВ «Новотроицкое»

7:43 Доброго всем утра. На Еленовке в сторону Мариуполя на 7:30 машин 120. Льготы машин 30-40. Запускают по 30 машин. На проверке стоим уже 40 минут.

КПВВ «Гнутово»

Нет данных.



Теги: Донбасс, Донецкая область, граница, пограничники, пункты пропуска, КПВВ, ГПСУ
 
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