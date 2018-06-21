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Стало известно сколько «наварили» главари «ДНР» на пенсиях. Сумма впечатляет
Стало известно, что главари «ДНР» разворовывают деньги, которые поступают из РФ на «выплату пенсий». Сумма украденного составляет по грубым подсчетам от нескольких до нескольких десятков миллиардов рублей. Вот что узнали «Ведомости Донбасса».
Стало известно, что с 2015 года из РФ на временно оккупированные территории Донбасса поступали денежные средства для «выплат пенсий» из расчета 6000 рублей. Однако, только сейчас пенсию «поднимают» до 3000 рублей. Учитывая, что некоторые люди получают пенсию больше 3000, всё равно выходит внушительная сумма. Ведь до этого пенсия была 1800, 2400, а «социальная» — 2100 рублей.
Вот что пишут дончане в соцсетях:
«Если кто не в курсе, то к…ы пенсию выделяют на оккупированные с расчетом 6 тыщ фублев на рыло с 15 года. Но орки платят 3 А теперь умножайте 3000х700000 пенсов минимум х 24 месяца минимум Ровно столько с…о так называемое руководство рнд у местной ваты Это а…о»,
«Р-е-ф-е-р-е-н-д-у-м!!!»,
«Что-то не видно недовольных у админзданий. Всем, наверное, все нравится»
«Легкие откаты присуствуют»,
«Зачем клянчить, когда свои рублики печатать можно. Каждый рублик будет подкреплен стандартом «Ведро угля»»,
«Хочешь сказать, шо выделятели не знают сколько платят местные делители? Это шо: царь хороший — бояре плохие?»,
«Тут не все так просто, на бумаге выделяют 6 тысяч, из Москвы пересылают, и это в лучшем случае, 3,5 тысячи, остальное пиздят все остальные в этой цепочке»,
«Некоторым же не три платят. Есть пенсии по 7-8. 6 это «средняя температура по палате » )»,
«І багато таку отримують? А є пенсії і менше 3000. Так шо, + — пару лярдів, цифра точна виходить»,
«Минималка до недавнего времени была 1800, потом 2 100, сейчас около 3-х, социалка- 2100».
Теги: Россия, Донбасс, социальная помощь, ДНР, ЛНР, выплаты, воровство, пенсии, РФ
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