Умер боевик «ДНР» с позывным «Бармен» из «Спарты»

21.06.2018 10:21

Боевики на временно оккупированных территориях Донецкой области несут регулярные боевые и небоевые потери. Сегодня умер боевик «ДНР» с позывным «Бармен». Вот что узнали «Ведомости Донбасса».

Как сообщают источники, сегодня умер боевик «ДНР» Довбня Максим Александрович с позывным «Бармен». Известно, что он уроженец Марьинского района, родился 2 февраля 1990 года, умер 20 июня 2018 года. Входил в НВФ «Спарта». Не смотря на возраст, являлся «ветераном Новороссии».