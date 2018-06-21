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Умер боевик «ДНР» с позывным «Бармен» из «Спарты»
21.06.2018 10:21
Боевики на временно оккупированных территориях Донецкой области несут регулярные боевые и небоевые потери. Сегодня умер боевик «ДНР» с позывным «Бармен». Вот что узнали «Ведомости Донбасса».
Как сообщают источники, сегодня умер боевик «ДНР» Довбня Максим Александрович с позывным «Бармен». Известно, что он уроженец Марьинского района, родился 2 февраля 1990 года, умер 20 июня 2018 года. Входил в НВФ «Спарта». Не смотря на возраст, являлся «ветераном Новороссии».
Теги: Донбасс, смерть, боевик, потеря, оккупация, ДНР, Новороссия
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