В Донецке замечено много женщин в камуфляже

21.06.2018 08:46

Боевики «ДНР» из-за некомплекта вербуют в свои ряды женщин и наемниц из РФ. Вот что узнали «Ведомости Донбасса».

В рядах боевиков «ДНР» из-за некомплекта «личного состава» в последнее время стало появляться больше женщин. Часть из них может быть наемницами из РФ. Вот что пишут дончане в соцсетях:

«ДФ Донецк «стало попадаться в камуфляже, так сказать, женщин недалеко от в/ч на Щорса. Я в дЫрявые пойду, пусть меня научат?»».