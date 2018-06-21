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В Донецке замечено много женщин в камуфляже
21.06.2018 08:46
Боевики «ДНР» из-за некомплекта вербуют в свои ряды женщин и наемниц из РФ. Вот что узнали «Ведомости Донбасса».
В рядах боевиков «ДНР» из-за некомплекта «личного состава» в последнее время стало появляться больше женщин. Часть из них может быть наемницами из РФ. Вот что пишут дончане в соцсетях:
«ДФ Донецк «стало попадаться в камуфляже, так сказать, женщин недалеко от в/ч на Щорса. Я в дЫрявые пойду, пусть меня научат?»».
Теги: Донецк, Донбасс, вербовка, женщины, ДНР, боевики, наемники, соцсети, РФ
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