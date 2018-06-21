В Горловке дворников оставили без зарплаты

21.06.2018 15:38

Похоже, финансирование оккупационных «властей ДНР» значительно сократилось. Задерживаются выплаты зарплат, пенсий и других социальных выплат. Дворники оказались в критическом положении.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса».

Как сообщают жители временно оккупированной Горловки, дворникам уже 3 месяца не платят зарплату. Из-за этого в некоторых местах города с чистотой начались «проблемы».

Вот что пишут горловчане в соцсетях:

«Дворникам не платят уже 3 месяца в горловке. вроде. Самая чистая риспублике начинает пованивать отовсюду».