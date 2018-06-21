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В Горловке дворников оставили без зарплаты
21.06.2018 15:38
Похоже, финансирование оккупационных «властей ДНР» значительно сократилось. Задерживаются выплаты зарплат, пенсий и других социальных выплат. Дворники оказались в критическом положении.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса».
Как сообщают жители временно оккупированной Горловки, дворникам уже 3 месяца не платят зарплату. Из-за этого в некоторых местах города с чистотой начались «проблемы».
Вот что пишут горловчане в соцсетях:
«Дворникам не платят уже 3 месяца в горловке. вроде. Самая чистая риспублике начинает пованивать отовсюду».
Теги: Донбасс, Горловка, зарплата, финансирование, дворник, чистота, социальные выплаты, ДНР, выплаты, соцсети
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