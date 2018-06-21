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Архив - Донецкая область

В Горловке оккупационные «власти ДНР» собрались проводить «командно-штабные учения»

21.06.2018 19:46
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В Горловке оккупационные «власти ДНР» собрались проводить «командно-штабные учения»

Сегодня, во временно оккупированной Горловке оккупационные «власти ДНР» проводят «командно-штабные учения».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса».

Сегодня, 21 июня, во временно оккупированной Горловке «Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР» проводит «командно-штабного учения с органами управления, организованное силами гражданской обороны города Горловка с элементами развертывания и практических действий».

Для учений выбрана «интересная» тема: «Действия органов управления и сил территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера вследствие пожара, взрыва в здании или сооружении жилого назначения». Ранее источники сообщали, что во время учений будет рассматриваться система эвакуации «документации».

Остается гадать – действительно ли это «учения» или «репетиция эвакуации».



Теги: Донбасс, Горловка, учения, гражданская оборона, оккупация, штаб, ДНР
 
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