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В Горловке растет стремительно растет смертность
21.06.2018 11:49
Во временно оккупированной Горловке стремительно растет смертность среди мирного населения. Число умерших за неделю пугает. Вот что узнали «Ведомости Донбасса».
Во временно оккупированной Горловке стремительными темпами растет смертность среди мирного населения. Речь идет не смерти от болезней или в результате обстрела. Речь идет о внезапных смертях и суицидах.
Количество этих смертей старательно скрывается оккупационными «властями ДНР, но иногда информация становится достоянием гласности. По озвученным данным, за минувшую неделю внезапно умерли 48 человек и ещё 2 человека покончили жизнь самоубийством.
Теги: Донбасс, Горловка, болезни, суицид, смертность, рост, самоубийство, оккупация, ДНР, обстрелы
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