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Архив - Донецкая область

В Горловке увеличилось количество нищих, просящих милостыню

21.06.2018 14:30
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В Горловке увеличилось количество нищих, просящих милостыню

Жители временно оккупированной Горловки сообщают о резком увеличении в городе количества нищих, просящих милостыню. Вот что узнали «Ведомости Донбасса».

Горловчане сообщают о резком увеличении в городе нищих, просящих милостыню. Кроме тотального обнищания населения, жители города подозревают, что не все «нищие» местные.

Вот что пишут горловчане в соцсетях:

«Плюс количество «нищих-просящих» подвыросло в ордо. Где раньше был один — сейчас 5 сидят. Где не было вообще — сейчас 2 (перед входом в больницы, магазины, аптеки)».



Теги: Донбасс, Горловка, нищета, милостыня, оккупация, соцсети
 
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