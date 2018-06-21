В Горловке увеличилось количество нищих, просящих милостыню

21.06.2018 14:30

Жители временно оккупированной Горловки сообщают о резком увеличении в городе количества нищих, просящих милостыню. Вот что узнали «Ведомости Донбасса».

Горловчане сообщают о резком увеличении в городе нищих, просящих милостыню. Кроме тотального обнищания населения, жители города подозревают, что не все «нищие» местные.

Вот что пишут горловчане в соцсетях:

«Плюс количество «нищих-просящих» подвыросло в ордо. Где раньше был один — сейчас 5 сидят. Где не было вообще — сейчас 2 (перед входом в больницы, магазины, аптеки)».