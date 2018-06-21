Последние новости раздела
- В крупных городах ОРДЛО проведут антиукраинские митинги16:41
- «Мэр» Горловки выдает раненных боевиков «ДНР» за мирных жителей16:22
- В Горловке дворников оставили без зарплаты15:38
- В зоне проведения ООС переоборудовали четыре блокпоста15:31
- Боевики «ДНР» минируют Донецк15:13
- Бывший боевик открыл СБУ важную информацию о российских войсках во "втором эшелоне" "ЛНР”14:52
- В Горловке увеличилось количество нищих, просящих милостыню14:30
- "Забыл вынуть пистолет", мощный взрыв на АЗС под Киевом из-за небрежного клиента. ВИДЕО14:11
- Выяснилось, почему возле обменников Донецка нет указателей курса валют13:08
- Главарь «ДНР» Захарченко «раздает портфели»12:29
В крупных городах ОРДЛО проведут антиукраинские митинги
21.06.2018 16:41
Российская оккупационная власть проводит пропагандистские массовые мероприятия с последующим освещением их росСМИ.
Украинская разведка сообщает, что 22 июня, в больших городах оккупированных территорий запланировано проведение принудительных антиукраинских митингов с участием местного населения и боевиков, передает donpress.com.
Тем самым, оккупационная власть пытается превратить очередную годовщину начала «Великой Отечественной войны» в «день памяти жертв обстрелов Вооруженных Сил Украины».
Для подготовки пропагандистских материалов на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей прибыли корреспонденты и съемочные группы ведущих российских СМИ.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Великая Отечественная война, СМИ, митинг, оккупация, боевики, ВСУ, ОРДЛО
Читайте также:
- Боевики "ЛДНР" получили достойный ответ от ВСУ: оккупанты считают многочисленные потери на Донбассе
- Россиянин из ЧВК "Вагнер" рассказал, как готовят боевиков для Луганска и Донецка, - Путину лучше не слышать
- Оборону держат крепко: бойцы ВСУ отбили атаки "ЛНР/ДНР", не оставив российским боевикам шансов
- В Минобороны Украины подтвердили поставки Россией вооружения боевикам на Донбасс
- Россия возвращает "ДНР" в состав Украины: Захарченко предупредили на российском ТВ
- На Донбассе гремят артобстрелы: боевики "Л/ДНР" активизировались вблизи Авдеевки, Золотого и Широкино
- Оккупационные «власти ЛНР» вводят «закон о воинской службе» и «призыв»17:02
- В крупных городах ОРДЛО проведут антиукраинские митинги16:41
- «Мэр» Горловки выдает раненных боевиков «ДНР» за мирных жителей16:22
- В Горловке дворников оставили без зарплаты15:38
- В зоне проведения ООС переоборудовали четыре блокпоста15:31
- Боевики «ДНР» минируют Донецк15:13
- Бывший боевик открыл СБУ важную информацию о российских войсках во "втором эшелоне" "ЛНР”14:52
- В Горловке увеличилось количество нищих, просящих милостыню14:30
- "Забыл вынуть пистолет", мощный взрыв на АЗС под Киевом из-за небрежного клиента. ВИДЕО14:11
- Выяснилось, почему возле обменников Донецка нет указателей курса валют13:08
- Оккупационные «власти ЛНР» вводят «закон о воинской службе» и «призыв»17:02
- В крупных городах ОРДЛО проведут антиукраинские митинги16:41
- «Мэр» Горловки выдает раненных боевиков «ДНР» за мирных жителей16:22
- Почему пенсии в Украине могут исчезнуть через 30 лет: что делать, когда привычная система рухнет, - Казарин15:53
- В Горловке дворников оставили без зарплаты15:38
- В зоне проведения ООС переоборудовали четыре блокпоста15:31
- Боевики «ДНР» минируют Донецк15:13
- Роналду установил исторический рекорд15:05
- Бывший боевик открыл СБУ важную информацию о российских войсках во "втором эшелоне" "ЛНР”14:52
- В Горловке увеличилось количество нищих, просящих милостыню14:30
- Медики рассказали, как оказывать первую помощь при контакте с борщевиком22:32
- Прирожденные лидеры: эти знаки Зодиака способны перевернуть мир22:15
- Что можно вылечить пивом: проверенные народные рецепты20:30
- День летнего солнцестояния: что нужно сделать19:20
- Ученые объяснили, почему вредно долго спать17:30
- Медики рассказали, как лечить простуду летом14:15
- Врачи рассказали, кому полезно есть шелковицу12:48
- Что нельзя хранить дома: 12 запретов фэн-шуй08:22
- Связь группы крови и характера: важнейший момент22:13
- Какой вид онкологии передается по наследству21:37
- Дончане предположили, почему оккупационные «власти ДНР» запрещают показывать курс в «обменниках»
- Стало известно, кому из жителей «ДНР» не поднимут пенсии с 1 июля
- В Донецке крупная проблема: сторонники "ДНР" сильно разочарованы и сделали откровенное признание
- "Как русские танки под Горловкой", - заявление комментатора РФ на футболе в прямом эфире росТВ "взорвало" Сеть
- "Похоже, мы на пороге большого "шу**ра": Захарченко всеми силами пытается скрыть крах "ДНР"", - дончанка
- ВСУ окружили Желобок: боевики судорожно выстраивают линию обороны
- "Перегородки нет, лез через встречную очередь", - соцсети ругают "ДНР" за коридор-клетку на КПП "Майорск"
- Исчез «говорящая голова ДНР» Эдуард Басурин
- Существуют основания: Тымчук озвучил громкое заявление об уходе Путина с Донбасса
- Захарченко в «ДНР» обещает поднять пенсии. Люди предполагают «пенсии +10%, цены +20%»