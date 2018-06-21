Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Военные рассказали, где сегодня было тихо на Донбассе

21.06.2018 22:04
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Военные рассказали, где сегодня было тихо на Донбассе

В течение текущих суток, 21 июня, с семи утра и до 18 часов вечера противник продолжал вооруженные провокации против украинских войск на отдельных направлениях.

Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook, передает segodnya.ua.

"На Мариупольском направлении враг проявлял незначительную активность. Из стрелкового оружия и гранатометов вел огонь по нашим позициям вблизи Каменки и Лебединки.

Также оккупанты с огневых позиций вблизи Новоазовска выпустили два снаряда из 122-мм артиллерийских орудий в сторону Гнутово. Объединенные силы полностью контролируют ситуацию. В ходе боевых действий сегодня потерь среди украинских защитников нет", – говорится в сообщении штаба.

Также сообщается, что режим тишины сохранялся на Луганском и Донецком направлении.



Теги: Донбасс, ВСУ, обстрелы, Мариупольское направление, провокации, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх