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Военные рассказали, где сегодня было тихо на Донбассе
В течение текущих суток, 21 июня, с семи утра и до 18 часов вечера противник продолжал вооруженные провокации против украинских войск на отдельных направлениях.
Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook, передает segodnya.ua.
"На Мариупольском направлении враг проявлял незначительную активность. Из стрелкового оружия и гранатометов вел огонь по нашим позициям вблизи Каменки и Лебединки.
Также оккупанты с огневых позиций вблизи Новоазовска выпустили два снаряда из 122-мм артиллерийских орудий в сторону Гнутово. Объединенные силы полностью контролируют ситуацию. В ходе боевых действий сегодня потерь среди украинских защитников нет", – говорится в сообщении штаба.
Также сообщается, что режим тишины сохранялся на Луганском и Донецком направлении.
Теги: Донбасс, ВСУ, обстрелы, Мариупольское направление, провокации, ООС
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