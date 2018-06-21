Последние новости раздела
- В Горловке оккупационные «власти ДНР» собрались проводить «командно-штабные учения»19:46
- «Все очень убого»: жители ОРДО оценили «ДонМак» в Седово19:24
- В оккупированном Снежном местный житель открыл огонь по прохожему18:34
- В крупных городах ОРДЛО проведут антиукраинские митинги16:41
- «Мэр» Горловки выдает раненных боевиков «ДНР» за мирных жителей16:22
- В Горловке дворников оставили без зарплаты15:38
- В зоне проведения ООС переоборудовали четыре блокпоста15:31
- Боевики «ДНР» минируют Донецк15:13
- Бывший боевик открыл СБУ важную информацию о российских войсках во "втором эшелоне" "ЛНР”14:52
- В Горловке увеличилось количество нищих, просящих милостыню14:30
«Все очень убого»: жители ОРДО оценили «ДонМак» в Седово
21.06.2018 19:24
В оккупированном Седово Донецкой области открылся ресторан быстрого питания «ДонМак».
Находящиеся на отдыхе в Седово дончане отмечают, что заведение открылось возле парка аттракционов, передает donpress.com.
Посетившие его пишут: «Рестораном его тяжело назвать, больше похоже на забегаловку или генделык. Меню представляет из себя баннер, натянутый на обшарпанный железный забор.
Одно дело отжать готовое заведение общепита, сделанное по высоким западным стандартам, и совсем другое сделать такое же с нуля. В общем, с заданием они не справились. Все очень убого».
Теги: Донбасс, Донецкая область, ресторан, открытие, Седово, меню, оккупация, ОРДО
Читайте также:
- На Луганщине появится социальный дом20:15
- В Горловке оккупационные «власти ДНР» собрались проводить «командно-штабные учения»19:46
- «Все очень убого»: жители ОРДО оценили «ДонМак» в Седово19:24
- Боевики «ЛНР» открыто, угрожая оружием, грабят мирных жителей18:55
- В оккупированном Снежном местный житель открыл огонь по прохожему18:34
- Оккупационные «власти ЛНР» вводят «закон о воинской службе» и «призыв»17:02
- В крупных городах ОРДЛО проведут антиукраинские митинги16:41
- «Мэр» Горловки выдает раненных боевиков «ДНР» за мирных жителей16:22
- В Горловке дворников оставили без зарплаты15:38
- В зоне проведения ООС переоборудовали четыре блокпоста15:31
- На Луганщине появится социальный дом20:15
- В Горловке оккупационные «власти ДНР» собрались проводить «командно-штабные учения»19:46
- «Все очень убого»: жители ОРДО оценили «ДонМак» в Седово19:24
- Боевики «ЛНР» открыто, угрожая оружием, грабят мирных жителей18:55
- В оккупированном Снежном местный житель открыл огонь по прохожему18:34
- Оккупационные «власти ЛНР» вводят «закон о воинской службе» и «призыв»17:02
- В крупных городах ОРДЛО проведут антиукраинские митинги16:41
- «Мэр» Горловки выдает раненных боевиков «ДНР» за мирных жителей16:22
- Почему пенсии в Украине могут исчезнуть через 30 лет: что делать, когда привычная система рухнет, - Казарин15:53
- В Горловке дворников оставили без зарплаты15:38
- Медики рассказали, как оказывать первую помощь при контакте с борщевиком22:32
- Прирожденные лидеры: эти знаки Зодиака способны перевернуть мир22:15
- Что можно вылечить пивом: проверенные народные рецепты20:30
- День летнего солнцестояния: что нужно сделать19:20
- Ученые объяснили, почему вредно долго спать17:30
- Медики рассказали, как лечить простуду летом14:15
- Врачи рассказали, кому полезно есть шелковицу12:48
- Что нельзя хранить дома: 12 запретов фэн-шуй08:22
- Связь группы крови и характера: важнейший момент22:13
- Какой вид онкологии передается по наследству21:37
- Дончане предположили, почему оккупационные «власти ДНР» запрещают показывать курс в «обменниках»
- Стало известно, кому из жителей «ДНР» не поднимут пенсии с 1 июля
- Исчез «говорящая голова ДНР» Эдуард Басурин
- В Донецке крупная проблема: сторонники "ДНР" сильно разочарованы и сделали откровенное признание
- "Как русские танки под Горловкой", - заявление комментатора РФ на футболе в прямом эфире росТВ "взорвало" Сеть
- Стало известно сколько «наварили» главари «ДНР» на пенсиях. Сумма впечатляет
- "Похоже, мы на пороге большого "шу**ра": Захарченко всеми силами пытается скрыть крах "ДНР"", - дончанка
- ВСУ окружили Желобок: боевики судорожно выстраивают линию обороны
- "Перегородки нет, лез через встречную очередь", - соцсети ругают "ДНР" за коридор-клетку на КПП "Майорск"
- Существуют основания: Тымчук озвучил громкое заявление об уходе Путина с Донбасса