«Все очень убого»: жители ОРДО оценили «ДонМак» в Седово

21.06.2018 19:24

В оккупированном Седово Донецкой области открылся ресторан быстрого питания «ДонМак».

Находящиеся на отдыхе в Седово дончане отмечают, что заведение открылось возле парка аттракционов, передает donpress.com.

Посетившие его пишут: «Рестораном его тяжело назвать, больше похоже на забегаловку или генделык. Меню представляет из себя баннер, натянутый на обшарпанный железный забор.

Одно дело отжать готовое заведение общепита, сделанное по высоким западным стандартам, и совсем другое сделать такое же с нуля. В общем, с заданием они не справились. Все очень убого».