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Архив - Донецкая область

Выяснилось, почему возле обменников Донецка нет указателей курса валют

21.06.2018 13:08
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Выяснилось, почему возле обменников Донецка нет указателей курса валют

Некоторое время назад во временно оккупированном Донецке возле обменников исчезли указатели с курсами валют. Теперь выяснилось, почему это происходит. Вот что узнали «Ведомости Донбасса».

Оказывается, причина исчезновения указателей с курсами валют возле обменников во временно оккупированном Донецке, Горловке, Макеевке и других временно оккупированных населенных пунктах, более чем проста. Теперь указатель курса валют возле обменника считается «рекламой» и облагается налогом!

Вот что сообщают дончане в соцсетях: «ДФ Кто там удивлялся отсутствию курсов на обменках валют, строил теории заговоров? Все оказалось элементарно просто — теперь наличие курсов считается рекламой финансовых услуг и облагается налогом. Хочешь вывесить курс на улице — отслюнявь Ташкенту на карман. Желающих, как видно немного».



Теги: Донецк, Донбасс, реклама, налог, обмен валют, курс валют, соцсети
 
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