Выяснилось, почему возле обменников Донецка нет указателей курса валют

21.06.2018 13:08

Некоторое время назад во временно оккупированном Донецке возле обменников исчезли указатели с курсами валют. Теперь выяснилось, почему это происходит. Вот что узнали «Ведомости Донбасса».

Оказывается, причина исчезновения указателей с курсами валют возле обменников во временно оккупированном Донецке, Горловке, Макеевке и других временно оккупированных населенных пунктах, более чем проста. Теперь указатель курса валют возле обменника считается «рекламой» и облагается налогом!

Вот что сообщают дончане в соцсетях: «ДФ Кто там удивлялся отсутствию курсов на обменках валют, строил теории заговоров? Все оказалось элементарно просто — теперь наличие курсов считается рекламой финансовых услуг и облагается налогом. Хочешь вывесить курс на улице — отслюнявь Ташкенту на карман. Желающих, как видно немного».