- Бывший боевик открыл СБУ важную информацию о российских войсках во "втором эшелоне" "ЛНР”14:52
- В Горловке увеличилось количество нищих, просящих милостыню14:30
- "Забыл вынуть пистолет", мощный взрыв на АЗС под Киевом из-за небрежного клиента. ВИДЕО14:11
- Выяснилось, почему возле обменников Донецка нет указателей курса валют13:08
- Главарь «ДНР» Захарченко «раздает портфели»12:29
- Тарута рассказал историю «полной сдачи Донбасса»12:10
- В Горловке растет стремительно растет смертность11:49
- ВСУ завезли смертоносное "чудо-оружие" из США, продолжать войну - самоубийство: Тымчук о переполохе в "ДНР"11:32
- Жители ОРДО пожаловались ОБСЕ на перенос блокпоста боевиков10:52
- Умер боевик «ДНР» с позывным «Бармен» из «Спарты»10:21
"Забыл вынуть пистолет", мощный взрыв на АЗС под Киевом из-за небрежного клиента. ВИДЕО
Полностью сгорела заправка "БРСМ - Нафта" на трассе Киев - Чоп из-за того, что клиент решил выехать с АЗС со вставленным в бак "пистолетом".
В ночь с 20 на 21 июня, как сообщает пресс-служба полиции Киевской области, на АЗС "БРСМ - Нафта", находящейся на 29-м км трассы Киев - Чоп, произошел мощный взрыв и пожар, спровоцированный головотяпством клиента, передает "Диалог.UA".
Водитель начал движение с заправочным "пистолетом" в баке своей машины, в результате чего газозаправочная колонка была сорвана с крепежей и упала, началась утечка газа, произошел взрыв, потом пожар. Чудом никто не пострадал. Благодаря системам пожаротушения с огнем удалось справиться за 11 минут.
Сам виновник с места происшествия скрылся, поняв, что натворил. Сотрудники АЗС вызвали полицию. Было открыто уголовное дело по статье "Уничтожение и повреждение чужого имущества общественно опасным способом". В Сети распространили видео происшествия по записям камер наблюдения на автозаправке.
Теги: Донбасс, Киев, пожар, полиция, взрыв, заправка, АЗС, халатность, соцсети
- В Костроме взорвались три заправки: пострадали люди (ВИДЕО)
- Новая версия страшного взрыва на АЗС: владельцы считают, что сработала бомба (ВИДЕО)
- В Киеве неизвестные подожгли Дом архитектора (ВИДЕО)
- В Донецкой области произошле взрыв на автозаправке (ФОТО)
- Киевские полицейские "наводили порядок" на предсвадебном девишнике (ВИДЕО)
- В Мирнограде (Димитрове) спасали людей из "взорвавшейся" многоэтажки
- Бывший боевик открыл СБУ важную информацию о российских войсках во "втором эшелоне" "ЛНР”14:52
- В Горловке увеличилось количество нищих, просящих милостыню14:30
- "Забыл вынуть пистолет", мощный взрыв на АЗС под Киевом из-за небрежного клиента. ВИДЕО14:11
- Выяснилось, почему возле обменников Донецка нет указателей курса валют13:08
- Главарь «ДНР» Захарченко «раздает портфели»12:29
- Тарута рассказал историю «полной сдачи Донбасса»12:10
- В Горловке растет стремительно растет смертность11:49
- ВСУ завезли смертоносное "чудо-оружие" из США, продолжать войну - самоубийство: Тымчук о переполохе в "ДНР"11:32
- Жители ОРДО пожаловались ОБСЕ на перенос блокпоста боевиков10:52
- Умер боевик «ДНР» с позывным «Бармен» из «Спарты»10:21
- Роналду установил исторический рекорд15:05
- Бывший боевик открыл СБУ важную информацию о российских войсках во "втором эшелоне" "ЛНР”14:52
- В Горловке увеличилось количество нищих, просящих милостыню14:30
- "Забыл вынуть пистолет", мощный взрыв на АЗС под Киевом из-за небрежного клиента. ВИДЕО14:11
- Украинцам готовят счета по налогу на недвижимость: кто должен платить13:52
- Украинцам еще раз пересчитают пенсии: кому ждать повышения выплат13:28
- Выяснилось, почему возле обменников Донецка нет указателей курса валют13:08
- Турчинов: «Есть угроза вторжения России почти со всех сторон»12:51
- Главарь «ДНР» Захарченко «раздает портфели»12:29
- Тарута рассказал историю «полной сдачи Донбасса»12:10
- Медики рассказали, как оказывать первую помощь при контакте с борщевиком22:32
- Прирожденные лидеры: эти знаки Зодиака способны перевернуть мир22:15
- Что можно вылечить пивом: проверенные народные рецепты20:30
- День летнего солнцестояния: что нужно сделать19:20
- Ученые объяснили, почему вредно долго спать17:30
- Медики рассказали, как лечить простуду летом14:15
- Врачи рассказали, кому полезно есть шелковицу12:48
- Что нельзя хранить дома: 12 запретов фэн-шуй08:22
- Связь группы крови и характера: важнейший момент22:13
- Какой вид онкологии передается по наследству21:37
- Дончане предположили, почему оккупационные «власти ДНР» запрещают показывать курс в «обменниках»
- В Донецке крупная проблема: сторонники "ДНР" сильно разочарованы и сделали откровенное признание
- Стало известно, кому из жителей «ДНР» не поднимут пенсии с 1 июля
- "Как русские танки под Горловкой", - заявление комментатора РФ на футболе в прямом эфире росТВ "взорвало" Сеть
- "Похоже, мы на пороге большого "шу**ра": Захарченко всеми силами пытается скрыть крах "ДНР"", - дончанка
- ВСУ окружили Желобок: боевики судорожно выстраивают линию обороны
- "Перегородки нет, лез через встречную очередь", - соцсети ругают "ДНР" за коридор-клетку на КПП "Майорск"
- Существуют основания: Тымчук озвучил громкое заявление об уходе Путина с Донбасса
- Захарченко в «ДНР» обещает поднять пенсии. Люди предполагают «пенсии +10%, цены +20%»
- В Кировском боевики «ДНР» устроили «облаву» на шахтеров, ехавших на ночную смену