"Забыл вынуть пистолет", мощный взрыв на АЗС под Киевом из-за небрежного клиента. ВИДЕО

21.06.2018 14:11

Полностью сгорела заправка "БРСМ - Нафта" на трассе Киев - Чоп из-за того, что клиент решил выехать с АЗС со вставленным в бак "пистолетом".

В ночь с 20 на 21 июня, как сообщает пресс-служба полиции Киевской области, на АЗС "БРСМ - Нафта", находящейся на 29-м км трассы Киев - Чоп, произошел мощный взрыв и пожар, спровоцированный головотяпством клиента, передает "Диалог.UA".

Водитель начал движение с заправочным "пистолетом" в баке своей машины, в результате чего газозаправочная колонка была сорвана с крепежей и упала, началась утечка газа, произошел взрыв, потом пожар. Чудом никто не пострадал. Благодаря системам пожаротушения с огнем удалось справиться за 11 минут.

Сам виновник с места происшествия скрылся, поняв, что натворил. Сотрудники АЗС вызвали полицию. Было открыто уголовное дело по статье "Уничтожение и повреждение чужого имущества общественно опасным способом". В Сети распространили видео происшествия по записям камер наблюдения на автозаправке.