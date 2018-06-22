Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

ДНРовцы минируют Донецк

22.06.2018 18:58
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
ДНРовцы минируют Донецк

Боевики «ДНР» продолжают минировать Донецк. Наблюдатели СММ ОБСЕ увидели новые знаки о минной опасности.

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 19 июня 2018 года, имеющемся в открытом доступе.

«В Пролетарском районе Донецка на расположенном к востоку от улицы Липецкой большом объекте, огражденным высоким забором, наблюдатели впервые видели красно-белые знаки, предупреждающие о минной опасности, с надписью «Осторожно! Мины» на русском языке».

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донецк, Донбасс, ДНР, минирование
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх