«Нет доступа»: в оккупированном Седово пляжи закрывают на замки

22.06.2018 08:40

В оккупированном Седово Донецкой области пляжи закрывают на замки.

Возмущенные жители в видеоролике сообщают, что не могут попасть на пляж так как доступ к нему огородили пансионаты, расположенные в прибрежной зоне. Также, проходы к морю забаррикадировали, поставив заборы и повесив замки. Для того, чтобы попасть на другие пляжи, отдыхающим приходится преодолевать километры.

Источник: https://donpress.com