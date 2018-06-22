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В Донбассе без воды могут остаться более миллиона жителей
Из-за заполненного водой карьера и заболоченности местности вблизи трассы водопровода в Донбассе могут остаться без воды 1,3 миллиона мирных жителей, передает MRPL.CITY.
На сайте МинВОТа опубликовали снимки со спутника, на которых просматривается заполнение водой карьера площадью примерно 24 квадратных километра в районе Ясиноватской развязки. Кроме этого, четко видно заболачивание местности вблизи трассы водопровода
«Повреждения возникли в результате использования тяжелого вооружения. На спутниковых снимках можно видеть существенный водоотлив, которого не было в 2016 году», - говорится в сообщении.
Это негативно скажется на водообеспечение населения как на оккупированных территориях Донетчины, так и на подконтрольных украинской власти территориях - Мариуполе, Волновахе, Угледаре и Новотроицком. Из-за больших потерь существует угроза для подачи питьевой воды для 1,3 миллиона мирных жителей.
Теги: Донбасс, вода, водопровод, повреждения
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