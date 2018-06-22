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Архив - Донецкая область

В Краматорске Порошенко представил замену Жебривского

22.06.2018 15:00
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В Краматорске Порошенко представил замену Жебривского

Президент Петр Порошенко в Краматорске представил нового руководителя Донецкой областной военно-гражданской администрации генерал-майора СБУ Александра Куца, сообщает Укринформа.
Глава государства подчеркнул, что при назначении нового главы областной ВГА руководствовался соображениями национальной безопасности.
«Мы должны обеспечить безопасность страны, приблизить Украину к миру», - подчеркнул Президент.
Александр Куц родился 6 августа 1976 года в Ростове-на-Дону, до середины 1990-х жил в России.
В 2009-2014 годах Куц был заместителем начальника Главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (ГО "К") ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.
В 2014-2015 годах - заместитель начальника киевского главка Службы безопасности Украины, а с 25 марта 2015 года начальник УСБУ в Донецкой области.
С 21 августа 2017 года занимал должность начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.
Напомним, что предшественник Куца, Павел Жебривский возглавлял Донецкую ОВГА с июня 2015 года.



Теги: Донбасс, Краматорск, Петр Порошенко, Донецкая областная администрация, Павел Жебривский
 
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