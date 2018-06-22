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В мариупольском суде обнаружили шпионскую аппаратуру
В кабинетах судей Жовтневого суда Мариуполя была обнаружена прослушивающая аппаратура и скрытые камеры видеонаблюдения.
Судья Жовтневого райсуда Мариуполя Елизавета Сикорская сообщила в Высший совет правосудия о вмешательстве в ее деятельность. Соответствующее заявление опубликовано в Реестре сообщений судей о вмешательстве в деятельность ВСП.
14 июня судья заметила, что в ее кабинете лампа дневного освещения находится в непривычном положении. Под подвесным потолком были обнаружены камера видеонаблюдения и микрофон. О находке судья сразу уведомила СБУ.
Прибывшие на место сотрудники службы безопасности Украины обнаружили в кабинете еще один микрофон. Кроме того, аналогичная аппаратура была найдена в кабинетах других судей. Всего было обнаружено 4 блока питания, радиопередатчик с антенной, 3 микрофона, 2 видеокамеры, видеорегистратор с жестким диском, соединенные между собой.
Оперативники СБУ также обнаружили в кабинете председателя суда Натальи Кирьяковой усилитель и устройство для принятия и передачи данных из кабинетов судей.
Сведения об этом внесены в Единый реестр досудебных расследований с правовой квалификацией по ч.1 ст.359 УК Украины.
“Заслуживает внимание то обстоятельство, что Жовтневый районный суд Мариуполя территориально размещается в зоне проведения Операции объединенных сил. В территориальной юрисдикции суда находятся органы государственной власти, в частности СБУ, прокуратура Донецкой области, следственный отдел ГУ Национальной полиции”, - отметила в своем заявлении судья.
Она также отметила, что незаконная звуко- и видеофиксация может иметь негативные последствия, так как судьи рассматривают дела, в которых есть сведения, связанные с безопасностью страны и имеют информацию ограниченного доступа.
Аналогичные заявления в ВСП написали еще пятеро судей Жовтневого райсуда.
Источник: https://www.0629.com.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, суд, шпионаж
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