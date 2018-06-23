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Авдеевку восстанавливают под звуки обстрелов
Военнослужащие операции Объединенных сил (ООС) совместно с военно-гражданской администрацией (ВГА) прифронтовой Авдеевки продолжают восстановление разрушенной во время боев жилой инфраструктуры города.
По словам главного специалиста отдела капитального строительства Управления по развитию городского хозяйства ВГА Авдеевки Валерия Панасенко, в городе за период активных боевых действий подверглись разрушениям 1263 дома. Из них 1152 расположены в частном секторе городской застройки (т.н. "Старая Авдеевка"). Работы по восстановлению жилой инфраструктуры продолжаются уже около года. Осталось восстановить 288 зданий, основная часть из которых - в зоне постоянной опасности: на улицах, расположенных вплотную к авдеевской "промзоне", где не прекращаются огневые провокации со стороны врага.
"Сейчас, основная задача - помочь населению с ремонтом сооружений, - говорит Валерий Панасенко. - Проблем со строительными материалами нет. Все необходимое на данном этапе выделяется из резервного фонда ВГА Донецкой области. Есть достаточное количество шифера, досок, строительного бруса, гвоздей и рубероида. И мы занимаемся восстановлением поверхностей крыш, чтобы успеть к осени, холодов и дождей. К восстановлению выбитых стекол в домах еще не приступали, хотя оно у нас есть. Просто на данный момент нет гарантий, что боевые действия не возобновятся и остекление не придется выполнять повторно. Кроме того, 210 зданий, которые есть в зоне непосредственного приближения к промзоне, требуют еще и работ по укладке кирпича. По предварительным подсчетам нам необходимо около 150 тысяч штук кирпича на эти цели".
Ремонтно-восстановительные работы выполняют бойцы Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС под руководством подполковника службы гражданской защиты Олега Пташки
"Я и мои подчиненные привлекались к выполнению задач в районе проведения боевых действий на Донбассе и Луганщине еще с 2014 года, - рассказывает он - Для нас такие задачи не являются новыми. Участвовали в восстановлении мостов, других объектов инфраструктуры, подвергшихся разрушениям. Фактически, 40 процентов нынешнего состава отряда работали в Авдеевке в составе предыдущих ротаций. Знакомы со спецификой работ и имеют необходимые рабочие специальности: сварщики, монтажники, высотники и тому подобное. К тому же, используем собственную технику и оборудование, следовательно проблем с ремонтным процессом не возникает"
Работать бойцам приходится в шлемах и бронежилетах - вблизи "промка", откуда в любой момент может "прилететь" пуля или осколок.
Житель района Старая Авдеевка воин-афганец Игорь, здание которого помогают восстанавливать военнослужащие операции Объединенных сил, рассказывает, что фактически каждую ночь слышит звуки боя с прилегающей "промзоны". Мужчина переживает, что в случае обострения ситуации и усиления обстрелов, восстановлен усилиями наших воинов дом придется снова ремонтировать, сообщает мобильная пресс-группа ООС (г. Авдеевка).
Теги: Донбасс, Авдеевка, восстановление, обстрелы, ООС
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