Часть Донетчины страдает от обезвоживания

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На протяжении последней недели жители улицы Почтовой (Социалистической) и переулка Колосова в городе Покровск (бывший Красноармейск, подконтрольная часть Донецкой области) неоднократно жаловались в Контактный центр на перебои с водоснабжением и полное отсутствие воды в вечернее время.
Начальник производственно-технического отдела КП "Покровскводоканал" Алексей Степченко отметил, что проблемы с водоснабжением в центральной части Покровска в летний период возникают ежегодно. Об этом пишет orbita.dn.ua.
"В центре у нас нет насосной станции для повышения и поддержания давления в системе водоснабжения, – пояснил Алексей Александрович. – Вся вода, которая подается по этой ветке, разбирается жителями частного сектора "Собачевки". Мы ежедневно проводим выездные вечерние рейды, выявляем незаконные подключения и врезки, боремся с поливом приусадебных участков из шланга. Кроме этого, пытаемся регулировать запорную арматуру. Пока положительных результатов мало, но работа не прекращается".
Ранее сообщалось, что полив из шланга запрещен Нормами питьевого водоснабжения в городах Покровске, Родинском и поселке Шевченко, утвержденными решением Покровского исполкома.
На аппаратном совещании коснулись и проблемы с водоснабжением поселка Шевченко (относится к покровскому горсовету). По словам поселкового головы Надежды Меркуловой, для жителей Шевченко организован подвоз питьевой воды дважды в неделю. В этом поселку помогают военные и КП "Покровскводоканал".
"Однако если питьевую воду можно купить в магазине, то обеспечить семьи технической водой сложнее. На некоторых улицах вода не поступает в краны уже месяц. Поэтому была достигнута договоренность со спасателями, что на следующей неделе они установят в разных частях поселка три резервуара, в которые будут привозить техническую воду по мере необходимости", – рассказала Надежда Меркулова.
Проблемы с водоснабжением в поселке Шевченко начались в конце мая. Над поиском и устранением их причин работает "Покровскводоканал".
Теги: Донбасс, вода, проблемы, Покровск
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