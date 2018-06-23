Часть Донетчины страдает от обезвоживания

23.06.2018 20:25

На протяжении последней недели жители улицы Почтовой (Социалистической) и переулка Колосова в городе Покровск (бывший Красноармейск, подконтрольная часть Донецкой области) неоднократно жаловались в Контактный центр на перебои с водоснабжением и полное отсутствие воды в вечернее время.



Начальник производственно-технического отдела КП "Покровскводоканал" Алексей Степченко отметил, что проблемы с водоснабжением в центральной части Покровска в летний период возникают ежегодно. Об этом пишет orbita.dn.ua.



"В центре у нас нет насосной станции для повышения и поддержания давления в системе водоснабжения, – пояснил Алексей Александрович. – Вся вода, которая подается по этой ветке, разбирается жителями частного сектора "Собачевки". Мы ежедневно проводим выездные вечерние рейды, выявляем незаконные подключения и врезки, боремся с поливом приусадебных участков из шланга. Кроме этого, пытаемся регулировать запорную арматуру. Пока положительных результатов мало, но работа не прекращается".



Ранее сообщалось, что полив из шланга запрещен Нормами питьевого водоснабжения в городах Покровске, Родинском и поселке Шевченко, утвержденными решением Покровского исполкома.



На аппаратном совещании коснулись и проблемы с водоснабжением поселка Шевченко (относится к покровскому горсовету). По словам поселкового головы Надежды Меркуловой, для жителей Шевченко организован подвоз питьевой воды дважды в неделю. В этом поселку помогают военные и КП "Покровскводоканал".



"Однако если питьевую воду можно купить в магазине, то обеспечить семьи технической водой сложнее. На некоторых улицах вода не поступает в краны уже месяц. Поэтому была достигнута договоренность со спасателями, что на следующей неделе они установят в разных частях поселка три резервуара, в которые будут привозить техническую воду по мере необходимости", – рассказала Надежда Меркулова.



Проблемы с водоснабжением в поселке Шевченко начались в конце мая. Над поиском и устранением их причин работает "Покровскводоканал".