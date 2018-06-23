Чего ждать от нового генерал-губернатора Донетчины

23.06.2018 08:50

Эксперты поделились ожиданиями от назначения новым главой Донецкой областной военно-гражданской администрации генерала СБУ 41-летнего Александра Куця. Напомним, что вчера нового губернатора Донетчины в Краматорске представил лично президент Украины Петр Порошенко





BBC News Украина расспросила экспертов и журналистов о том, чего ожидать от преемника Павла Жебривского (тот с подачи Порошенко стал аудитором НАБУ).



Журналист и член Кальмиусской группы (объединения украинских аналитиков, цель которого восстановление государственного суверенитета на временно оккупированных территориях) Алексей Мацука считает, что Куц не будет строить политическую карьеру.



"Публичная работа - для него это новое. Куц не будет строить политическую карьеру на Донбассе, он будет исключительно администратором. Похоже, что Порошенко искал не политического деятеля, а менеджера который будет выполнять поручения", - сказал он.



По словам Мацуки, одним из положительных сигналов от нового руководителя стала его обещание привести к европейскому образцу пропускные пункты (КПВВ) с неподконтрольной Киеву территорией Данбасу.



"Это положительно, так как бывшие губернаторы игнорировали эту тему. Я думаю, что так и Порошенко, и Куц дают сигналы, что будет пересмотрена коммуникация с жителями на неподконтрольных территориях", - рассуждает Алексей Мацука.



Другой эксперт, координатор проекта "Сильные общины" в Донецкой области Валентин Красноперов, считает, что назначение силовика на такую должность "не является хорошей новостью для Донецкой области".



"Регион слишком тяжелый в том плане, что падает промышленность, она полностью кочует на запад, выезжают люди, надо серьезно думать, каким образом социогуманитарной, экономической составляющей заниматься. Когда ставят силовика, то, к сожалению, он будет думать только о оборонные вещи", - считает Красноперов.



По его мнению, на эту должность должны назначить "человека, который разбирается в экономических, инфраструктурных, гуманитарных вопросах" и является "серьезным управленцем в гражданской сфере".



Также эксперта насторожили предыдущие предложения господина Куця. В ноябре 2017 СМИ сепаратистов публиковали документ, которым Куц якобы предлагал заблокировать мобильную связь в 50-километровой зоне вдоль линии разграничения. Объяснялось это выявлением более сотен шпионов в зоне АТО, которые передавали данные через мобильную связь.



"Есть такое выражение" если голова болит - то ее надо отрезать "... Это о его предложение выключать на 50 километров в радиусе телефоны, потому что есть наводчики. Действительно есть наводчики со стороны российских войск. Но это очень странное управленческое решение", - говорит Красноперов.



Мария Красненко из организации "Донбасс SOS" в общение с BBC News Украина прогнозирует: "Будет более жесткий в выборе окружения, осуществлять более жесткое руководство, более жесткий контроль. Ведь региона необходимо четкое управление".



Также эксперт советует не смотреть на Куця через работу в СБУ и ждет от него помощи гражданскому населению. "Следует привлекать инвестиций в регион, вопрос со строительством жилья. Поэтому большая роль ляжет на него как на человека, который будет сотрудничать с международными донорами и организациями по развитию региона", - подчеркнула Красненко.