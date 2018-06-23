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Десяткам человек потребовалась медицинская помощь на пунктах пропуска в оккупированном Донбассе
Жители Донетчины продолжают страдать от зверских жары и отношения со стороны оккупантов на т.н. "таможенных пунктах пропуска".
Как сообщают "спасатели" созданного РФ квазиобразования "ДНР", по состоянию на 08.00 23.06.2018 на территории псевдореспублики развернуты 4 передвижных пункта оказания помощи населению "МЧС ДНР". Они находятся на "таможенных пунктах пропуска": г. Донецк, г. Горловка, пгт Еленовка, Новоазовский р-н (с. Октябрь).
Отмечается, что за сутки в пункты оказания помощи обратилось 1904 человека, а за медицинской помощью - 31 человек. С начала же года в пункты оказания помощи обратилось 84986 человек, медицинская помощь оказана 1147 гражданам.
Одним из самых кошмарых называют пункт пропуска в районе Горловки, который после "реконструкции" превратился, по словам пользователей соцсетей, в "адский ад".
Теги: Донбасс, помощь, ДНР, пункты пропуска
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- Десяткам человек потребовалась медицинская помощь на пунктах пропуска в оккупированном Донбассе18:10
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