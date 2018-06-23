- Жаркий день на Донбассе: ранено четыре украинских воина, а оккупанты потеряли "Урал"18:58
- Для Донецкой области есть хорошие водные новости18:50
- Три военных фургона и взрыв замечены в местах развода сил и средств на Донбассе18:30
- Десяткам человек потребовалась медицинская помощь на пунктах пропуска в оккупированном Донбассе18:10
- Полиция Донетчины стреляла из автоматов17:50
- Страдания у Донецкой фильтровальной станции: одни - стреляют, другие - спасают17:30
- В Донецке залезли в окно - и нашли мертвеца17:10
- Жебривский связал назначение нового губернатора Донетчины с возможной активизацией на фронте16:30
- На теле Донбасса замечены новые шрамы войны16:10
- Донбасс: полиция ищет водителя-убийцу15:49
Для Донецкой области есть хорошие водные новости
В селе Карловка, что рядом с линией разграничения на подконтрольной правительству части Донетчины, 26 июня состоится торжественное открытие насосной станции, реконструированной за средства Международного Комитета Красного Креста.
Специалист по связям с общественностью МККК Карине Матевосян сообщила телекомпании "Орбита", что в открытии насосной станции примут участие глава делегации Международного Комитета Красного Креста в Украине Алан Эшлиманн, и.о. генерального директора КП "Компания "Вода Донбасса" Александр Евдокимов, первый заместитель председателя Донецкой ОГА Евгений Вилинский, другие почетные гости.
Эта насосная станция будет использоваться для подачи воды из Карловского водохранилища на Карловскую фильтровальную станцию в аварийных ситуациях, при невозможности использования основного источника – канала "Северский Донец – Донбасс" и Южнодонбасского водопровода.
Теги: Донбасс, Карловка, вода, насосная станция
- После освящения купели митрополитом донбассовцы начали прыгать "бомбочкой" (ФОТО)
- В Донецкой области вскоре станет легче с водой
- В Мариуполе вода замерзает в трубах
- ОБСЕ констатирует: в Широкино люди пьют дождевую воду
- ВТОРОЙ ДОНЕЦКИЙ ВОДОВОД ОСТАНОВИЛИ, ЧЕГО ЖДАТЬ ЖИТЕЛЯМ ДОНБАССА
- В Мариуполе незаконные торговые точки хотят лишить света и воды
- Боевики "ЛНР" изгнали патрули СММ ОБСЕ 19:10
- Жаркий день на Донбассе: ранено четыре украинских воина, а оккупанты потеряли "Урал"18:58
- Для Донецкой области есть хорошие водные новости18:50
- Три военных фургона и взрыв замечены в местах развода сил и средств на Донбассе18:30
- Десяткам человек потребовалась медицинская помощь на пунктах пропуска в оккупированном Донбассе18:10
- Полиция Донетчины стреляла из автоматов17:50
- Страдания у Донецкой фильтровальной станции: одни - стреляют, другие - спасают17:30
- В Донецке залезли в окно - и нашли мертвеца17:10
- На Луганщине изъяли более 150 взрывоопасных предметов16:50
- Жебривский связал назначение нового губернатора Донетчины с возможной активизацией на фронте16:30
- Боевики "ЛНР" изгнали патрули СММ ОБСЕ 19:10
- Жаркий день на Донбассе: ранено четыре украинских воина, а оккупанты потеряли "Урал"18:58
- Для Донецкой области есть хорошие водные новости18:50
- Три военных фургона и взрыв замечены в местах развода сил и средств на Донбассе18:30
- Десяткам человек потребовалась медицинская помощь на пунктах пропуска в оккупированном Донбассе18:10
- Полиция Донетчины стреляла из автоматов17:50
- Страдания у Донецкой фильтровальной станции: одни - стреляют, другие - спасают17:30
- В Донецке залезли в окно - и нашли мертвеца17:10
- На Луганщине изъяли более 150 взрывоопасных предметов16:50
- Жебривский связал назначение нового губернатора Донетчины с возможной активизацией на фронте16:30
- Эти продукты помогут утолить жажду22:37
- Врачи советуют не есть эти продукты в жару20:00
- Ученые объяснили, почему на работе нужно пить кофе18:42
- Медики рассказали, как правильно охладиться в жару18:30
- В день летнего солнцестояния пьем из хрусталя и загадываем желания18:12
- Диетологи объяснили, когда вино полезно для фигуры15:30
- Украинцев массово атакуют змеи, многие в реанимации: как защититься и что нужно знать14:49
- Дева – Баба Яга, Скорпион – Русалка: кто вы по сказочному гороскопу09:15
- Им просто нет равных: 5 самых мудрых женщин по знаку зодиака08:20
- Учёные установили безопасную дозу алкоголя08:01
- Исчез «говорящая голова ДНР» Эдуард Басурин
- Стало известно, кому из жителей «ДНР» не поднимут пенсии с 1 июля
- Стало известно сколько «наварили» главари «ДНР» на пенсиях. Сумма впечатляет
- Что нельзя хранить дома: 12 запретов фэн-шуй
- Соцсети сообщили хорошие новости с донбасских пунктов пропуска
- Захарченко заявил, что в "ДНР" запустили все крупные предприятия и "повторили Дебальцево". ВИДЕО
- Дева – Баба Яга, Скорпион – Русалка: кто вы по сказочному гороскопу
- Выяснилось, почему возле обменников Донецка нет указателей курса валют
- ВСУ окружили Желобок: боевики судорожно выстраивают линию обороны
- Тарута рассказал историю «полной сдачи Донбасса»