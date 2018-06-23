Для Донецкой области есть хорошие водные новости

23.06.2018 18:50

В селе Карловка, что рядом с линией разграничения на подконтрольной правительству части Донетчины, 26 июня состоится торжественное открытие насосной станции, реконструированной за средства Международного Комитета Красного Креста.



Специалист по связям с общественностью МККК Карине Матевосян сообщила телекомпании "Орбита", что в открытии насосной станции примут участие глава делегации Международного Комитета Красного Креста в Украине Алан Эшлиманн, и.о. генерального директора КП "Компания "Вода Донбасса" Александр Евдокимов, первый заместитель председателя Донецкой ОГА Евгений Вилинский, другие почетные гости.



Эта насосная станция будет использоваться для подачи воды из Карловского водохранилища на Карловскую фильтровальную станцию в аварийных ситуациях, при невозможности использования основного источника – канала "Северский Донец – Донбасс" и Южнодонбасского водопровода.