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Архив - Донецкая область

Донбасс: полиция ищет водителя-убийцу

23.06.2018 15:49
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Донбасс: полиция ищет водителя-убийцу

Полиция Донетчины просит откликнуться свидетелей смертельного ДПТ, виновник которого сбежал с места происшествия.

Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие произошло 21 июня в 22:00 на автодороге между селами Старомлиновка и Урожайное Великоновоселковского района. По предварительной информации, неизвестный водитель на автомобиле "ВАЗ-2103" или "ВАЗ-2106" белого цвета сбил 64-летнего жителя села Урожайное, который двигался на велосипеде. Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью.

По факту смертельного ДТП полицией начато досудебное расследование по ч.2 ст. 286 Уголовного Кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами".

Если вы владеете информацией о ДТП или о похожем автомобиле с повреждениями, характерными для аварии, полиция просит сообщить по телефонам (095) 30-92-054 или 102.



Теги: Донбасс, водитель, полиция, ДТП
 
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