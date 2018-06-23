- Жебривский связал назначение нового губернатора Донетчины с возможной активизацией на фронте16:30
- На теле Донбасса замечены новые шрамы войны16:10
- Донбасс: полиция ищет водителя-убийцу15:49
- В Мариуполе попробуют съесть тонну мороженого15:30
- Задержания на донбасских КПВВ: кого и за что15:10
- На Донбассе трех боевиков уничтожили, еще троих - ранили14:46
- В Донецке поднимают цену на проезд14:20
- Донбасс в огне: пожары пожирают регион14:00
- Шахтеры Донбасса получили каплю в море – грядут протесты13:40
- На Донбассе разоблачили "подпольщиков"13:00
Донбасс: полиция ищет водителя-убийцу
Полиция Донетчины просит откликнуться свидетелей смертельного ДПТ, виновник которого сбежал с места происшествия.
Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие произошло 21 июня в 22:00 на автодороге между селами Старомлиновка и Урожайное Великоновоселковского района. По предварительной информации, неизвестный водитель на автомобиле "ВАЗ-2103" или "ВАЗ-2106" белого цвета сбил 64-летнего жителя села Урожайное, который двигался на велосипеде. Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью.
По факту смертельного ДТП полицией начато досудебное расследование по ч.2 ст. 286 Уголовного Кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами".
Если вы владеете информацией о ДТП или о похожем автомобиле с повреждениями, характерными для аварии, полиция просит сообщить по телефонам (095) 30-92-054 или 102.
Теги: Донбасс, водитель, полиция, ДТП
- ЗА ЧТО ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДУТ ШТРАФОВАТЬ УКРАИНСКИХ ВОДИТЕЛЕЙ
- У новых патрульных в Киеве драконовские методы работы - при неповиновении брызгать в лицо водителю газом
- Патрульные Мариуполя предотвратили возможное ДТП и спасли пассажиров маршрутки (ВИДЕО)
- В Черновцах водитель-нарушитель покусал патрульного
- Спецоперация в Волновахском районе: задержаны 10 потенциальных убийц
- Оформление ДТП. Как действовать водителю и какие нарушения допускает полиция
- Жебривский связал назначение нового губернатора Донетчины с возможной активизацией на фронте16:30
- На теле Донбасса замечены новые шрамы войны16:10
- Донбасс: полиция ищет водителя-убийцу15:49
- В Мариуполе попробуют съесть тонну мороженого15:30
- Задержания на донбасских КПВВ: кого и за что15:10
- На Донбассе трех боевиков уничтожили, еще троих - ранили14:46
- В Донецке поднимают цену на проезд14:20
- Донбасс в огне: пожары пожирают регион14:00
- Шахтеры Донбасса получили каплю в море – грядут протесты13:40
- Нравы "ЛНР": бывший "депутат" обманул девушку и обокрал пенсионерку13:25
- Жебривский связал назначение нового губернатора Донетчины с возможной активизацией на фронте16:30
- На теле Донбасса замечены новые шрамы войны16:10
- Донбасс: полиция ищет водителя-убийцу15:49
- В Мариуполе попробуют съесть тонну мороженого15:30
- Задержания на донбасских КПВВ: кого и за что15:10
- На Донбассе трех боевиков уничтожили, еще троих - ранили14:46
- СБУ заявила, что в Харькове предотвратили заказанный РФ теракт (ВИДЕО)14:35
- В Донецке поднимают цену на проезд14:20
- Донбасс в огне: пожары пожирают регион14:00
- Шахтеры Донбасса получили каплю в море – грядут протесты13:40
- Эти продукты помогут утолить жажду22:37
- Врачи советуют не есть эти продукты в жару20:00
- Ученые объяснили, почему на работе нужно пить кофе18:42
- Медики рассказали, как правильно охладиться в жару18:30
- В день летнего солнцестояния пьем из хрусталя и загадываем желания18:12
- Диетологи объяснили, когда вино полезно для фигуры15:30
- Украинцев массово атакуют змеи, многие в реанимации: как защититься и что нужно знать14:49
- Дева – Баба Яга, Скорпион – Русалка: кто вы по сказочному гороскопу09:15
- Им просто нет равных: 5 самых мудрых женщин по знаку зодиака08:20
- Учёные установили безопасную дозу алкоголя08:01
- Исчез «говорящая голова ДНР» Эдуард Басурин
- Стало известно, кому из жителей «ДНР» не поднимут пенсии с 1 июля
- Стало известно сколько «наварили» главари «ДНР» на пенсиях. Сумма впечатляет
- Что нельзя хранить дома: 12 запретов фэн-шуй
- Захарченко заявил, что в "ДНР" запустили все крупные предприятия и "повторили Дебальцево". ВИДЕО
- Выяснилось, почему возле обменников Донецка нет указателей курса валют
- Дева – Баба Яга, Скорпион – Русалка: кто вы по сказочному гороскопу
- ВСУ окружили Желобок: боевики судорожно выстраивают линию обороны
- Разгром "ДНР" на Светлодарской дуге: Мысягин рассказал о большом количестве подбитой бронетехники
- Тарута рассказал историю «полной сдачи Донбасса»