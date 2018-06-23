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Донбасс: попались двое боевиков

23.06.2018 10:26
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Донбасс: попались двое боевиков

Полицейские Краматорска задержали двух участников незаконных вооруженных формирований. Как выяснилось, местные жители в 2014 году несли службу на блокпостах террористов за продукты и сигареты.

Благодаря сотрудничеству с неравнодушными гражданами этой неделе правоохранители Краматорска разоблачили очередных участников незаконных вооруженных формирований, которые помогали российским оккупантам.

Весной 2014 года, узнав, что боевики принимают в свои ряды всех желающих, мужчины вступили в НВФ. Ради обещанных продуктов питания и сигарет 31-летний наемник пошел служить на блокпост внутри города, а другой, 32-летний мужчина, помогал "фильтровать" транспорт на выезде из города в сторону Славянска.

Несмотря на то, что с момента преступления прошло 4 года, полицейские собрали доказательства их противоправной деятельности.

Сейчас задержанные сотрудничают со следствием и дают показания. В отношении них возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" Уголовного кодекса Украины. Экс-наемникам грозит до 8 лет лишения свободы.



Теги: Донбасс, Краматорск, полиция, боевики
 
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