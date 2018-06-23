Донбасский фронт: Объединенные силы заявили, что их больше, чем оккупантов

23.06.2018 11:07

Представители операции Объединенных сил на Донбассе уверяют, что укомплектованы "на уровне, который позволяет выполнять задачи по плану ООС.



В ответ на распространение некоторыми СМИ информации, согласно уровень укомплектованности воинских частей Вооруженных Сил Украины, которые действуют в составе Объединенных сил, составляет не более 50%, пресс-центр ООС сообщил:



"Военные части в составе Объединенных сил укомплектованы личным составом, вооружением и военной техникой на уровне, который позволяет выполнять задачи по плану операции Объединенных сил. Соотношение с противником по численности и по боевому потенциалу остается в пользу Объединенных сил".