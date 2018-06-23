Главная / Новости / Донецкая область / Донбасский фронт: Объединенные силы заявили, что их больше, чем оккупантов
Последние новости раздела
- Соцсети сообщили хорошие новости с донбасских пунктов пропуска11:23
- Донбасский фронт: Объединенные силы заявили, что их больше, чем оккупантов11:07
- Представители СММ ОБСЕ пообщались с переселенцами из опасных Чигарей10:55
- Донбасс: попались двое боевиков10:26
- В Покровске мужчина попал в ловушку10:10
- У всех донбасских КПВВ сегодня утром были очереди09:45
- В "ДНР" искали утопленника09:30
- Глава украинской Нацгвардии обсудил в США ситуацию на Донбассе09:15
- Штурмовать донбасские КПВВ стали меньше09:00
- Чего ждать от нового генерал-губернатора Донетчины08:50
Донбасский фронт: Объединенные силы заявили, что их больше, чем оккупантов
23.06.2018 11:07
Представители операции Объединенных сил на Донбассе уверяют, что укомплектованы "на уровне, который позволяет выполнять задачи по плану ООС.
В ответ на распространение некоторыми СМИ информации, согласно уровень укомплектованности воинских частей Вооруженных Сил Украины, которые действуют в составе Объединенных сил, составляет не более 50%, пресс-центр ООС сообщил:
"Военные части в составе Объединенных сил укомплектованы личным составом, вооружением и военной техникой на уровне, который позволяет выполнять задачи по плану операции Объединенных сил. Соотношение с противником по численности и по боевому потенциалу остается в пользу Объединенных сил".
Теги: Донбасс, ВСУ, Объединенные силы, ООС
Читайте также:
- Первый командующий ООС: кто такой Наев, который может освободить Донбасс
- Сводка из зоны АТО за 6 января: в результате 3 обстрелов в рядах ВСУ есть раненый
- Огненные налеты выжигают мариупольское направление
- Боевик "ДНР" Басурин обвинил ВСУ в якобы проводимых "экскурсиях для иностранцев" и посчитал возможную "прибыль"
- В зоне АТО подорвался грузовик с украинскими бойцами
- Британские офицеры готовят инструкторов для наших ВДВ
- Соцсети сообщили хорошие новости с донбасских пунктов пропуска11:23
- Донбасский фронт: Объединенные силы заявили, что их больше, чем оккупантов11:07
- Представители СММ ОБСЕ пообщались с переселенцами из опасных Чигарей10:55
- В Луганске на месте пожара нашли труп10:40
- Донбасс: попались двое боевиков10:26
- В Покровске мужчина попал в ловушку10:10
- У донбасского КПВВ нашли смертоносный схрон (ФОТО + ВИДЕО)09:56
- У всех донбасских КПВВ сегодня утром были очереди09:45
- В "ДНР" искали утопленника09:30
- Глава украинской Нацгвардии обсудил в США ситуацию на Донбассе09:15
- Соцсети сообщили хорошие новости с донбасских пунктов пропуска11:23
- Донбасский фронт: Объединенные силы заявили, что их больше, чем оккупантов11:07
- Представители СММ ОБСЕ пообщались с переселенцами из опасных Чигарей10:55
- В Луганске на месте пожара нашли труп10:40
- Донбасс: попались двое боевиков10:26
- В Покровске мужчина попал в ловушку10:10
- У донбасского КПВВ нашли смертоносный схрон (ФОТО + ВИДЕО)09:56
- У всех донбасских КПВВ сегодня утром были очереди09:45
- В "ДНР" искали утопленника09:30
- Глава украинской Нацгвардии обсудил в США ситуацию на Донбассе09:15
- Эти продукты помогут утолить жажду22:37
- Врачи советуют не есть эти продукты в жару20:00
- Ученые объяснили, почему на работе нужно пить кофе18:42
- Медики рассказали, как правильно охладиться в жару18:30
- В день летнего солнцестояния пьем из хрусталя и загадываем желания18:12
- Диетологи объяснили, когда вино полезно для фигуры15:30
- Украинцев массово атакуют змеи, многие в реанимации: как защититься и что нужно знать14:49
- Дева – Баба Яга, Скорпион – Русалка: кто вы по сказочному гороскопу09:15
- Им просто нет равных: 5 самых мудрых женщин по знаку зодиака08:20
- Учёные установили безопасную дозу алкоголя08:01
- Исчез «говорящая голова ДНР» Эдуард Басурин
- Стало известно, кому из жителей «ДНР» не поднимут пенсии с 1 июля
- Стало известно сколько «наварили» главари «ДНР» на пенсиях. Сумма впечатляет
- Что нельзя хранить дома: 12 запретов фэн-шуй
- Захарченко заявил, что в "ДНР" запустили все крупные предприятия и "повторили Дебальцево". ВИДЕО
- Выяснилось, почему возле обменников Донецка нет указателей курса валют
- ВСУ окружили Желобок: боевики судорожно выстраивают линию обороны
- Разгром "ДНР" на Светлодарской дуге: Мысягин рассказал о большом количестве подбитой бронетехники
- Тарута рассказал историю «полной сдачи Донбасса»
- Дева – Баба Яга, Скорпион – Русалка: кто вы по сказочному гороскопу