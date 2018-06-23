Донецкое направление пережило 20 обстрелов, Луганское - 7

23.06.2018 12:43

Полковник Александр Мотузяник из пресс-центра Министерства обороны Украины сообщил, что за прошедшие сутки, 22 июня, подразделения Объединенных сил зафиксировали 27 прицельных обстрелов на Донбасском фронте.



При этом российско-оккупационные войска из оружия, которое запрещено минскими договоренностями, выпустили 37 снарядов из артиллерийских систем 122-го калибра и 15 мин из минометов 120- го калибра.



"С целью недопущения продвижения противника в глубь наших позиций и подавления огневых точек врага, военнослужащие Объединенных сил отвечали боевикам, надежно удерживая позиции. Украинские защитники 17 раз открывали огонь, применяя штатное пехотное вооружение, и не позволили врагу улучшить тактическое положение", - подчеркнул полковник.

На Донецком направлении за прошедшие сутки зафиксировано 20 прицельных обстрелов. Из артиллерии большого калибра по защитникам Водяного и Гнутово противником было выпущено 26 снарядов 122-го калибра. По позициям воинов ОС в районе н.п. Лебединское и Талаковка было выпущено 12 мин из минометов 120-калибра.



Вечером, недалеко от Старогнатовки со стороны оккупированного н.п. Белокаменка враг применил вооружения БМП.



Не прекращались огневые провокации вблизи н.п. Авдеевка, Верхнеторецкое, Каменка, Марьинка, Опытное, Павлополь, Пищевик, и Широкино. У упомянутых населенных пунктов противник вел прицельный огонь из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных типов, а также из стрелкового оружия.



7 прицельных обстрелов со стороны противника зафиксировано вчера на Луганском направлении.



Под утро и вечером, вблизи н.п. Новотошковское в сторону подразделений Объединенных сил оккупанты из артиллерийских систем калибра 122-мм выпустили 11 снарядов и 3 мины 120-го калибра. В течение суток боевики вели огонь, применяя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, по защитникам Троицкого, Зайцево, Железного и Луганского. В ответ воины ОС открывали огонь из штатного стрелкового оружия.



Во время боевых действий потерь за минувшие сутки в рядах украинских войск нет. Между тем, сегодня на Донбассе уже получили ранения два воина Объединенных сил.

Напомним, что появилась новая карта с Донбасского фронта.