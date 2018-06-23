Глава украинской Нацгвардии обсудил в США добровольцев и ситуацию на Донбассе

23.06.2018 09:15

В ходе визита в США командующий Национальной гвардией Украины Юрий Аллеров встретился со специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером.



По данным пресс-службы Нацгвардии, стороны обсудили ситуацию на востоке Украины, роль Национальной гвардии в операции Объединенных сил, а также ее взаимодействие с Вооруженными силами.



Аллеров и Волкер также говорили о практике интеграции добровольческих батальонов в состав Нацгвардии.



"Еще одной темой стало развитие сотрудничества Нацгвардии Украины с национальной гвардией Калифорнии", - отмечается в сообщении.