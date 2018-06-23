Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Глава украинской Нацгвардии обсудил в США добровольцев и ситуацию на Донбассе

23.06.2018 09:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Глава украинской Нацгвардии обсудил в США добровольцев и ситуацию на Донбассе

В ходе визита в США командующий Национальной гвардией Украины Юрий Аллеров встретился со специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером.

По данным пресс-службы Нацгвардии, стороны обсудили ситуацию на востоке Украины, роль Национальной гвардии в операции Объединенных сил, а также ее взаимодействие с Вооруженными силами.

Аллеров и Волкер также говорили о практике интеграции добровольческих батальонов в состав Нацгвардии.

"Еще одной темой стало развитие сотрудничества Нацгвардии Украины с национальной гвардией Калифорнии", - отмечается в сообщении.



Теги: США, Донбасс, добровольцы, нацгвардия, Волкер
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх