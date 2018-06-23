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Архив - Донецкая область

На Донбассе разоблачили "подпольщиков"

23.06.2018 13:00
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На Донбассе разоблачили "подпольщиков"

В Краматорске (подконтрольная правительству часть Донецкой области) разоблачили незаконную деятельность подпольных покерных клубов.

22 июня прокуратурой Донецкой области совместно со следователями следственного управления и сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ Национальной полиции в Донецкой области в рамках расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) УК Украины разоблачили незаконную деятельность двух покерных клубов в г. Краматорске.

Установлено, что местные жители в нарушение требований Закона Украины "О запрете игорного бизнеса в Украине" осуществляли незаконную деятельность в сфере азартных игр. С целью получения прибыли мужчины организовали покерные клубы, в которых предоставляли доступ к азартным играм посетителям. Деятельность клубов осуществлялась конспиративно, с допуском в помещения исключительно "проверенных" клиентов, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Во время проведения санкционированных обысков в подпольных заведениях изъято 13 покерных столов и одну рулетку, фишки для игры, денежные средства в сумме свыше 100 тысяч гривен, черновые записи, компьютерную технику и электронные носители информации.

На момент проведения обысков в клубах находились игроки, в отношении которых сотрудниками Национальной полиции составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 181 (участие в организованных без разрешения азартных играх) КоАП.

Организатора незаконного игорного бизнеса и двух его пособников задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос касательно сообщения им о подозрении в совершении указанного уголовного преступления. Досудебное расследование продолжается.



Теги: Донбасс, азартные игры, прокуратура, покер
 
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