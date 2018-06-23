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Архив - Донецкая область

На Донбассе стали меньше стрелять

23.06.2018 07:15
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На Донбассе стали меньше стрелять

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 22 июня), в Донецкой и Луганской областях зафиксировано уменьшение количества нарушений режима прекращения огня.

Так, в Донецкой области Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, при этом зафиксировав больше взрывов (115), по сравнению с предыдущим отчетным периодом (около 90 взрывов).

В Луганской области Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, включая 1 взрыв, по сравнению с предыдущим отчетным периодом, когда, среди прочего, было зафиксировано 11 взрывов.

Обстрелы, в частности, фиксировались в районах Донецкой фильтровальной станции (15 км к северу от Донецка), Майорска (подконтрольный правительству, 45 км к северо-востоку от Донецка), Пищевика (подконтрольный правительству, 25 км к северо-востоку от Мариуполя), Горловки (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка).



Теги: Донбасс, взрывы, обстрелы, СММ ОБСЕ
 
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