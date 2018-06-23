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На Донбассе трех боевиков уничтожили, еще троих - ранили
Представитель пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) старший лейтенант Николай Бондарчук сообщил о потерях оккупантов Донбасса за минувшие сутки, 22 июня.
"Подразделения Объединенных сил продолжают вести активную разведку, в том числе и агентурную, и обнаруживают любые попытки или случаи перемещения, применения подразделений противника, его огневых средств и принимают все меры в том числе и превентивные с целью прекращения убийства наших солдат. Ни одно деяние противника которое приводит к потерям среди украинских воинов не останется без внимания. Организаторы и непосредственные исполнители таких преступных действий рано или поздно будут наказаны, - уверяет Бондарчук. – Так, реализуя право на защиту от безнаказанного огня оккупантов, Объединенные силы применяли вчера все доступные средства. По уточенным данным разведки, трое боевиков были уничтожены и трое – ранены".
Ранее полковник Александр Мотузяник из пресс-центра Министерства обороны Украины дал развернутую сводку боевых действий на Донбасском фронте за прошедшие сутки, 22 июня.
Во время боевых действий потерь за минувшие сутки в рядах украинских войск нет. Между тем, сегодня на Донбассе уже получили ранения два воина Объединенных сил.
Напомним, что появилась новая карта с Донбасского фронта.
Теги: Донбасс, боевики, потери, обстрелы, оккупанты, ООС
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