На Донбассе жителей просят соблюдать спокойствие

23.06.2018 21:00

В городах Донецкой области 27 июня будет проводиться проверка системы оповещения области с включением электросирен.



"Департаментом по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы облгосадминистрации 27 июня 2018 года с 14.00 до 14.30 будет проводиться плановая техническая проверка территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения Донецкой области с включением уличных электросирен и трансляцией по приемникам от телерадиокомпаний учебной информации", – сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации.



Жителей просят соблюдать спокойствие и продолжать свои дела.



"Для привлечения внимания населения перед передачей информации подается прерывистый сигнал с использованием электросирен и других сигнальных средств. Услышав такой сигнал, необходимо немедленно включить радио или телевизор, а если находитесь на улице – направиться в ближайшее учреждение, где есть вышеупомянутые приемники или уличные громкоговорители, и выслушать сообщение органа управления гражданской защиты. Далее действовать без паники согласно полученным указаниям", – отмечается в сообщении.



Информация передается в течение 5 минут после подачи звуковых сигналов.