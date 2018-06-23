Огромное количество военной техники замечено по обе стороны линии разграничения

23.06.2018 12:10

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 22 июня), мониторинг отвода вооружения не радует. Стороны конфликта копят силы и подгоняют к линии разграничения пушки и танки.



21 июня в подконтрольных правительству районах наблюдатели зафиксировали такие нарушения линий отвода: зенитно-ракетный комплекс (9К33 "Оса") вблизи н. п. Горское (63 км к западу от Луганска) и 11 буксируемых гаубиц (Д-20 "Лягушка", 152 мм) возле н. п. Новоахтырка (55 км к северо-западу от Луганска).



20 июня в подконтрольных правительству районах за линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения члены патруля Миссии видели 2 танка (Т-64) вблизи н. п. Константиновка (60 км к северу от Донецка) и 1 буксируемую гаубицу недалеко от н. п. Кременная (97 км к северо-западу от Луганска).



21 июня наблюдатели видели единицу артиллерии (неустановленного типа) к юго-западу от н. п. Новоайдар (49 км к юго-западу от Луганска).



19 июня в неподконтрольных правительству районах за линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения БПЛА СММ среднего радиуса действия обнаружил 43 танка (тридцать шесть Т-72 и семь Т-64) недалеко от н. п. Терновое (57 км к востоку от Донецка). 17 июня по данным воздушного наблюдения было обнаружено наличие 21 танка (неустановленного типа), 9 единиц самоходной артиллерии (неустановленного типа) и 35 единиц буксируемой артиллерии (неустановленного типа) на полигоне в н. п. Мирное (28 км к юго-западу от Луганска).



Миссия зафиксировала вооружение, но не смогла верифицировать его как отведенное, так как условия его хранения не соответствуют критериям, указанным в сообщении об эффективном мониторинге и верификации отвода тяжелого вооружения от 16 октября 2015 года, направленном СММ подписантам Комплекса мер. В подконтрольных правительству районах наблюдатели видели 10 самоходных гаубиц (восемь 2С19 "Мста-С", 152 мм, и две 2С1 "Гвоздика", 122 мм), а также отметили отсутствие 27 самоходных гаубиц (восьми 2С5 "Гиацинт-Б", 152 мм, одиннадцати 2С3 "Акация", 152 мм, и восьми 2С1) и 6 буксируемых гаубиц (Д-20).



Миссия зафиксировала боевые бронированные машины, зенитную установку и другие признаки военного присутствия в зоне безопасности. 20 июня в подконтрольных правительству районах команда СММ видела бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ-Ч) и 2 БМП-1 возле н. п. Попасная (69 км к западу от Луганска). 20 июня мини-БПЛА СММ обнаружил боевую бронированную машину (неустановленного типа), 2 боевые бронированные машины (одну БМП-1 и одну типа БМП), еще 3 боевые бронированные машины (одну неустановленного типа, одну предположительно МТ-ЛБ и одну типа БТР) и бронетранспортер (предположительно МТ-ЛБ) с установленной на нем зенитной установкой (ЗУ-23) вблизи н. п. Новотошковское (53 км к западу от Луганска), а также 2 бронированные разведывательные машины (одну БРМ-1К и одну БРДМ-2) недалеко от н. п. Орехово (57 км к северо-западу от Луганска) и 2 бронетранспортера (МТ-ЛБ и МТ-ЛБ-С) около Золотого.



В тот же день БПЛА СММ среднего радиуса действия обнаружил 3 боевые бронированные машины (две БМП-2 и одну типа БМП) и МТ-ЛБ-С в районе н. п. Нелеповка (40 км к северо-востоку от Донецка).