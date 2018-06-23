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Пьяный боевик "ДНР" заставил патруль СММ ОБСЕ ехать возле мины
Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине в отчете, опубликованном 23 июня, сообщили о вопиющем случае на Донбассе. Отличились боевики т.н. "ДНР".
Сообщается, что 22 июня около 11:20 патруль СММ в составе шести сотрудников Миссии на двух бронированных автомобилях направлялся на восток через н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка) по дороге, которой наблюдатели в последний раз пользовались 20 февраля 2018 года. Примерно в 10 метрах к востоку от перекрестка в селе первый автомобиль проехал через недавно выкопанный, однако хорошо замаскированный ров, расположенный поперек дороги и заполненный щебнем. В этот момент на северном конце рва, ориентировочно в 1 метре от дороги наблюдатели заметили в небольшом углублении подозрительный предмет, который был наполовину засыпан щебнем.
Первый автомобиль патруля СММ незамедлительно остановился на расстоянии около 5 метров к востоку от предмета, а второй автомобиль остановился приблизительно в 10 метрах к западу от него на перекрестке. По оценке наблюдателей, это была противотанковая мина ТМ-62 с проводом дистанционного управления, протянутым к мине из кустарника на северной стороне дороги, а от мины — еще дальше на юг через дорогу к недавно выкопанному рву, состоящему из нескольких небольших округлых углублений, заполненных щебнем. Предмет находился в 300 метрах к востоко-юго-востоку от места расположения камеры СММ в Петровском и в 500 метрах к востоку от восточного края участка разведения.
Когда наблюдатели обдумывали возможность того, что первый автомобиль отъедет от мины на восток, а второй развернется и поедет в северном направлении, что позволило бы безопасно покинуть этот район, с восточного направления к первому автомобилю СММ подошел вооруженный автоматом (АК-74) член вооруженных формирований с признаками опьянения. Он сказал наблюдателям немедленно покинуть данный район, добавив, что дальше на восток их не пропустят. Несмотря на то, что команда СММ указала ему на наличие мины, он не позволил первому автомобилю проехать в восточном направлении, таким образом не оставив наблюдателям иного выбора, кроме как ехать обратно в западном направлении, снова переезжая заполненный щебнем недавно выкопанный ров возле обнаруженной мины. После этого первый автомобиль СММ проехал по южной стороне дороги к перекрестку как можно дальше от мины, которую было видно.
На перекрестке, покидая этот район, члены патруля Миссии видели другие заполненные щебнем рвы, расположенные поперек дороги в 5 метрах к западу и 5 метрах к югу от перекрестка соответственно, а также провод дистанционного управления, протянутый из заполненного щебнем рва на западной стороне перекрестка. Патруль СММ благополучно вернулся на базу в Донецке и сообщил об инциденте вооруженным формированиям.
Теги: Донбасс, боевик, мина, ДНР, СММ ОБСЕ
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