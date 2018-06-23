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Архив - Донецкая область

Полиция Донетчины стреляла из автоматов

23.06.2018 17:50
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Полиция Донетчины стреляла из автоматов

Сотрудники полиции подконтрольной части Донецкой области отработали на полигоне групповые приемы стрельбы и действия в составе боевых групп при обезвреживании преступников в помещении.

Тренировка прошла для работников не оперативных подразделений - управление превентивной деятельности, информационно-аналитической поддержки, кадрового обеспечения, штаба. Вместе с полицейскими Главного управления Нацполиции в Донецкой области тренировались также бойцы полиции охраны, сообщает сайт полиции Донетчины.

Правоохранители совершенствовали навыки огневой подготовки в составе "боевой двойки". Затем автоматчики отработали тактику при задержании вооруженных преступников, которые скрываются в помещении, и стрельбу по групповой цели.

Полицейские изучали порядок действий при обследовании и зачистке импровизированного здания. Каждый выполнял свою функцию - блокировка, захват, прикрытие.

Цель учений - чтобы любой работник полиции был способен оперативно и профессионально отреагировать в экстремальной ситуации, защитить граждан и прикрыть напарника.



Теги: Донбасс, стрельба, полиция, автомат
 
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