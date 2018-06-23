Полиция Донетчины стреляла из автоматов

23.06.2018 17:50

Сотрудники полиции подконтрольной части Донецкой области отработали на полигоне групповые приемы стрельбы и действия в составе боевых групп при обезвреживании преступников в помещении.



Тренировка прошла для работников не оперативных подразделений - управление превентивной деятельности, информационно-аналитической поддержки, кадрового обеспечения, штаба. Вместе с полицейскими Главного управления Нацполиции в Донецкой области тренировались также бойцы полиции охраны, сообщает сайт полиции Донетчины.



Правоохранители совершенствовали навыки огневой подготовки в составе "боевой двойки". Затем автоматчики отработали тактику при задержании вооруженных преступников, которые скрываются в помещении, и стрельбу по групповой цели.



Полицейские изучали порядок действий при обследовании и зачистке импровизированного здания. Каждый выполнял свою функцию - блокировка, захват, прикрытие.



Цель учений - чтобы любой работник полиции был способен оперативно и профессионально отреагировать в экстремальной ситуации, защитить граждан и прикрыть напарника.