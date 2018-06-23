Порошенко о неподконтрольном Донбассе: Они кричали: "Россия приди", а теперь живут в нищете

23.06.2018 19:30

Президент Украины Петр Порошенко, пребывая 22 июня в Краматорске, где представител нового председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации Александра Куця, очертил перспективы Донбасса.



"Усталое общество должно почувствовать положительные изменения. Это и дорожное строительство, открытие школ, детских садов. Важно, чтобы не останавливалось восстановление разрушенной инфраструктуры. Сто процентов можем говорить о том, что Донбасс сегодня находится среди первых приоритетов президента Порошенко. Уверен, что нам удастся развернуть миротворческую операцию, принести мир", - отметил президент.



По его словам, отличие жизни на оккупированной территории и на освобожденной является кардинальным.



"И это от нас с вами зависит создать климат для людей - безопасный, комфортный, защищенный, с развивающейся экономикой, - заявил глава государства. - Достаточно сравнить, что творится на шахтах, остановленных заводах, с грубой гуманитарной катастрофой, которая происходит на оккупированных территориях. Как живут старики, как нищенствует львиная доля людей, которые еще четыре года назад так приветствовали "русский мир" и кричали: "Россия приди"".



Порошенко в очередной раз заявил, что оккупированные Россией территории будут возвращать "политико-дипломатическим путем".