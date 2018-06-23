Представители СММ ОБСЕ пообщались с переселенцами из опасных Чигарей

23.06.2018 10:55

В Торецке (бывший Дзержниск, подконтрольная правительству часть Донетчины) в рамках визита на восток Украины заместительница главы СММ ОБСЕ Алешка Симкич встретилась с внутренне перемещенными лицами (ВПЛ) из поселка Чигарей (Южное), которых переселили из-за недавнего роста уровня насилия в данном районе.



Во время встречи, организованной при содействии общественной организации "Пролиска", госпожа Симкич рассказала бывшим жителям Чигарей, что СММ поддерживает связь с местными властями, для того чтобы сообщать им о потребностях в жилье лиц, чьи дома сгорели во время обстрелов. Она добавила, что Миссия также призывает стороны развести силы и средства и прекратить огонь, что позволило бы желающим безопасно вернуться домой.



Позже после обеда в Краматорске заместительница главы СММ встретилась с представителями международных и общественных организаций, включая БФ "Право на защиту", Украинский Хельсинский союз по правам человека, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. На встрече обсуждался широкий круг вопросов, в том числе обеспечение жильем, правовая помощь и законодательные инициативы, направленные на защиту гражданского населения, проживающего вдоль линии соприкосновения (в частности - между позициями Вооруженных сил Украины и незаконных вооруженных формирований).

Напомним, что поселок Чигари (часть поселка Южное, бывшее - Ленинское, что на Донетчине) Торецкого горсовета (ранее - Дзержинск) стирают с лица земли с помощью боеприпасов зажигательного действия. При этом некоторые люди не могут выбраться из этого кошмара, оказавшись между молотом и наковальней.



Ситуация здесь обострилась после 8 мая. Объединенные силы (ОС) взяли Чигари, расположенные рядом с оккупированной Горловкой, под свой контроль. В ответ оккупанты Донбасса начали применять тактику выжженной земли, уничтожая поселок.

Представитель пресс-центра Объединенных сил Виктор Шубец сообщил, что противник продолжает уничтожать жилые дома и коммунальные сооружения населенного пункта Южное (Чигари) в окрестностях Горловки, запугивая местных жителей.



Недавно была завершена очистка поселка от взрывоопасных предметов, "любезно" доставленных туда из минометов и артиллерии представителями "русского мира".