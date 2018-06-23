Путин устал от Донбасса, но пока не может с ним расстаться

23.06.2018 20:10

Шведский экономист и старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд считает, что президент Российской Федерации Владимир Путин хочет вернуть неподконтрольные Украине территории Донбасса. Но для него главное при этом "сохранить лицо". А пока с эти сложно.



"Путин с удовольствием бы отдал Донбасс, если бы у него были возможности "сохранить лицо" при этом. Он контролирует всю российскую пропаганду, и я уверен, что он может что-нибудь выдумать… Достаточно посмотреть Дмитрия Киселева, чтобы понять, что для этого есть огромные возможности", – отмечает Аслунд.



Он подчеркивает, что России выгодно отказаться от поддержки "ДНР" и "ЛНР" и возложить всю тяжесть ответственности за разрушения и экономические последствия вооруженного конфликта на Донбассе на Украину. Между тем, у самой Украины экономические потери от агрессии России в Крыму и на Донбассе составили не менее 100 млрд долларов. Эти убытки не включают гуманитарные и политические потери от агрессии, считает Аслунд.



Он поясняет: Крым и оккупированная часть Донбасса вместе обеспечивали 14% ВВП Украины. Таким образом, принимая за основу ВВП 2013 года, стоимость утраченных активов в Украине составляет более 100млрд. долларов – примерно 27 млрд потеряно в Крыму и 73 миллиарда – на Донбассе.



Крупнейшими потерями в Крыму, по оценкам эксперта, стали нефтегазовые ресурсы. Их запас оценивается в 30-40 миллиардов долларов, отмечает Аслунд. Потери банковской системы также сравнительно легко оценить – Украина потеряла 1,8 миллиарда долларов банковских активов в Крыму и 4,4 миллиарда на Донбассе.



Украинские учреждения уже добиваются возмещения утраченных активов. В частности, "Нафтогаз" требует возмещения 7 млрд. долларов за конфискацию активов в Крыму, отметил Аслунд.



Исследователь отметил разницу в правовом статусе Крыма и Донбасса, что создает различные правовые возможности для возмещения. Многие иски поданы в Международный арбитраж в Гааге, в которых говорится о нарушении Россией двустороннего соглашения по защите инвестиций. "По меньшей мере, здесь есть правовая основа, на которую можно ссылаться", – отметил Аслунд.



По его мнению, перспективы урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе в ближайшее время нет, потому что ни у украинских властей, ни в Кремле нет договоренностей и планов, которые "будут работать".



"Они не знают, как это сделать. Смотрите на Украину глазами Путина: здесь скоро президентские выборы (в конце марта 2019-го – прим. ред.), а потом, через 6 месяцев, будут парламентские. Можно ли доверять Украине, если новые выборы будут? Я думаю, что в ближайшие 1,5 года и Украина, и Россия очень мало чего могут сделать по поводу этого конфликта", – считает Аслунд.



Эксперт также убежден, что надеяться на "дворцовый переворот" и смену власти в Кремле тоже не стоит. "Я не думаю, что олигархи сейчас имеют власть в России – это круг Путина. Один круг – это его друзья в Санкт-Петербурге, братья Ротенберги, Геннадий Тимченко. Вторая группа – это его друзья, которые сейчас управляют государственными компаниями. Третий круг – это его товарищи-генералы КГБ, особенно Сергей Иванов, Александр Бортников, Николай Патрушев, которые все были начальниками ФСБ", – отмечает аналитик.



