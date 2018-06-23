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Архив - Донецкая область

Штурмовать донбасские КПВВ стали меньше

23.06.2018 09:00
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Штурмовать донбасские КПВВ стали меньше

Как сообщает donbass.ua со ссылкой на данные Госпогранслужбы Украины, вчера отмечалось уменьшение пассажиро-транспортного потока во всех контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе (по сравнению с предыдущими сутками).

Всего 22 июня через КПВВ линию разграничения пересекли 44,3 тысячи человек и 6000 транспортных средств:

"Майорск" - 10220 человек и 1180 транспортных средств;

"Марьинка" - 9305 человек и 2050 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 9395 человек и 1785 транспортных средств;

"Гнутово" - 4685 человек и 985 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 10655 человек.



Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ
 
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