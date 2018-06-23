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Страдания у Донецкой фильтровальной станции: одни - стреляют, другие - спасают
Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и пресс-центра операции Объединенных сил поделились последними данными о ситуации в районе Донецкой фильтровальной станции (ДФС).
Согласно последнему отчету СММ ОБСЕ (опубликован вечером 22 июня), поздно вечером 20 и ночью 21 июня камера наблюдателей на ДФС зафиксировала в хронологической последовательности 6 снарядов с запада на восток, 2 снаряда с востока на запад и 2 взрыва неопределенного происхождения, а затем в общей сложности 18 взрывов неопределенного происхождения и 117 снарядов (22 с северо-востока на юго-запад, 58 с востока на запад, 6 с юго-востока на северо-запад, 1 с юго-юго-востока на северо-северо-запад, 4 с юга на север и 26 с запада на восток) — все в 0,3–5 км к юго-юго-востоку и югу.
Отмечается, что СММ продолжала способствовать обеспечению функционирования Донецкой фильтровальной станции, в том числе путем мониторинга соблюдения режима прекращения огня. Осуществляя наблюдение в районах возле ДФС, наблюдатели слышали нарушения режима прекращения огня, невзирая на предоставленные в явной форме гарантии безопасности (см. выше).
Представитель пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) старший лейтенант Николай Бондарчук сообщил сегодня, что украинские военные обеспечили беспрепятственное и безопасное работы работникам КП "Компания Вода Донбасуˮ и СММ ОБСЕ при восстановлении ДФС в поселке Каменка.
Напомним, что район ДФС остается одной из наиболее горячих точек на Донбассе. Предприятие находится вблизи Ясиноватой и обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны фронта. Это Донецк и Ясиноватая, поселки Васильевка и Спартак, находящиеся под контролем т.н. "ДНР", а также Авдеевка, Красногоровка и поселок Верхнеторецкое, подконтрольные украинскому правительству. Общее число потребителей ДФС превышает 400 тысяч человек. Станция не раз становилась мишенью в необъявленной гибридной войне на Донбассе.
Теги: Донбасс, обстрелы, Донецкая фильтровальная станция, СММ ОБСЕ, ООС
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