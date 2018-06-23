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В "ДНР" искали утопленника
23.06.2018 09:30
С 09.00 до 13.30 вчера, 22 июня в оккупированной Макеевке (т.н. "ДНР") искали предполагаемого утонувшего человека.
Поиски проводились в затопленном нефункционирующем карьере, расположенном в Горняцком районе (пос. Маяк, ул. Яблочкина).
Спасатели группы водолазно-спасательных работ провели обследование дна водоема на площади 150 м2. Тело утонувшего человека не найдено. Работы были прекращены в связи с достижением предельно безопасной глубины погружения.
Теги: Донбасс, Макеевка, водолаз, утопленник
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