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Архив - Донецкая область

В "ДНР" искали утопленника

23.06.2018 09:30
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В "ДНР" искали утопленника

С 09.00 до 13.30 вчера, 22 июня в оккупированной Макеевке (т.н. "ДНР") искали предполагаемого утонувшего человека.

Поиски проводились в затопленном нефункционирующем карьере, расположенном в Горняцком районе (пос. Маяк, ул. Яблочкина).

Спасатели группы водолазно-спасательных работ провели обследование дна водоема на площади 150 м2. Тело утонувшего человека не найдено. Работы были прекращены в связи с достижением предельно безопасной глубины погружения.



Теги: Донбасс, Макеевка, водолаз, утопленник
 
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