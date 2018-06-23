В Донецке поднимают цену на проезд

23.06.2018 14:20

Стоимость проезда в маршрутных такси оккупированного Донецка с 1 июля 2018 года может повыситься на два рубля.



Соответствующее распоряжение "и.о. главы городской администрации" Алексея Кулемзина размещено на сайте "мэрии".



"Распоряжаюсь согласовать увеличение стоимости предоставления услуг по перевозке пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования Донецка, которые осуществляются в режиме маршрутного такси, на два российских рубля с 1 июля 2018 года", - говорится в тексте "документа".



На данный момент стоимость проезда в маршрутных такси в Донецке составляет восемь-девять рублей.